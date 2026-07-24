Boko Haram Üyelerine Müebbet Hapis - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Boko Haram Üyelerine Müebbet Hapis

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Nijerya'da okullara yapılan saldırılarda öğrencileri kaçırma suçundan 3 kişi müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Nijerya'nın güneybatısındaki Oyo eyaletinde 15 Mayıs'ta okullara düzenlenen saldırılarda öğrenciler ve öğretmenlerin kaçırılmasıyla bağlantılı 3 kişi, müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Ulusal basındaki haberlere göre, başkent Abuja'daki Yüksek Mahkemede görülen davada, Abdulrazak Umar, Yunusa Musa ve Shamsu Adamu Sani, kaçırma olaylarının arkasındaki kişiler hakkında bilgi sakladıkları suçlamasını kabullendi.

Umar, WhatsApp grubu üzerinden terör örgütü Boko Haram üyelerine eğitim ve talimat verdiği, ayrıca yasa dışı madencilik faaliyetlerine karıştığı itirafında bulundu.

Sanıklar, ocak-mayıs döneminde Oyo eyaletinde öğrenciler ve öğretmenlerin kaçırılması için diğer şüphelilerle işbirliği yaptıkları suçlamasını ise reddetti.

Boko Haram'ın bir koluna üye olduklarını itiraf eden 3 sanık, müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Oyo eyaletinin Oriire bölgesindeki okullara 15 Mayıs'ta düzenlenen saldırılarda, 25 öğrenci ve 7 öğretmen kaçırılmış, öğretmenlerden birinin hayatını kaybettiği açıklanmıştı.

Güvenlik güçlerince düzenlenen operasyonun ardından 25 öğrenci ve 6 öğretmen kurtarılmış, kaçırma olayının ardından silahlı grubun 8 üyesi yakalanmıştı.

Oyo eyaletindeki kaçırma olayları, Boko Haram'ın uzun yıllardır faaliyet gösterdiği Nijerya'nın kuzeydoğusunda yoğunlaşan terör saldırılarının ülkenin güneybatısına da sıçrayabileceği endişelerine yol açmıştı.

Nijerya, uzun süredir silahlı çetelerin yanı sıra terör örgütleri Boko Haram ve DEAŞ'ın Batı Afrika kolu ISWAP'ın saldırılarıyla mücadele ediyor. Ülkede özellikle fidye amacıyla gerçekleştirilen adam kaçırma olaylarına sıkça rastlanıyor.

Kaynak: AA

Boko Haram, Güvenlik, Nijerya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Boko Haram Üyelerine Müebbet Hapis - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türkiye’de ilk 26 haftalık bebeğin omurgası anne karnında onarıldı Türkiye'de ilk; 26 haftalık bebeğin omurgası anne karnında onarıldı
Rüzgar pazarcıyı uçurdu: Metrelerce havaya yükseldi Rüzgar pazarcıyı uçurdu: Metrelerce havaya yükseldi
Macaristan Başbakanı’na canlı yayında tükürüklü saldırı Macaristan Başbakanı'na canlı yayında tükürüklü saldırı
İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet için tutuklama talebi İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet için tutuklama talebi
Hava aracı turistlerin üzerine düştü Hava aracı turistlerin üzerine düştü
İran’dan İngiltere’deki ABD üssüne tehdit İran'dan İngiltere'deki ABD üssüne tehdit

14:31
Hazal Kaya, Ahbap’a yaptığı bağışı açıkladı: Ben de mağdurum
Hazal Kaya, Ahbap'a yaptığı bağışı açıkladı: Ben de mağdurum
14:22
YENİ Parti sonrası Meclis’te sil baştan değişim Taşlar yerinden oynayacak
YENİ Parti sonrası Meclis'te sil baştan değişim! Taşlar yerinden oynayacak
14:06
’Yeni Parti’ için ilk adımı atan Özgür Özel açıklamalarda bulunuyor
'Yeni Parti' için ilk adımı atan Özgür Özel açıklamalarda bulunuyor
13:51
YENİ Parti kurulurken Kılıçdaroğlu’ndan İmamoğlu’na manidar gönderme
YENİ Parti kurulurken Kılıçdaroğlu'ndan İmamoğlu'na manidar gönderme
13:43
Bakan Tekin’i kızdıran soru: Hemen bana başvurun, soruşturma açayım
Bakan Tekin'i kızdıran soru: Hemen bana başvurun, soruşturma açayım
12:55
Oktay Saral’ın Yeni Parti’nin logosu için yaptığı yorum olay oldu
Oktay Saral'ın Yeni Parti'nin logosu için yaptığı yorum olay oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.07.2026 15:04:41. #7.12#
SON DAKİKA: Boko Haram Üyelerine Müebbet Hapis - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.