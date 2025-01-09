Bolat'tan Bangladeş'te Ticaret Temasları - Son Dakika
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Bolat'tan Bangladeş'te Ticaret Temasları

Ticaret Bakanı Bolat, Bangladeş'te işbirliği fırsatlarını değerlendirdi, ticaret hacmini artırma hedefi vurguladı.

09.01.2025 18:18
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Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Bangladeş'te gerçekleştirdiği temaslara ilişkin, "İkili ticaret ve yatırım ilişkilerimizi daha dengeli ve çeşitlendirilmiş bir yapıya kavuşturmak için altyapı projeleri, enerji, sağlık turizmi, ilaç, tarım ve gıda, madencilik, lojistik, e-ticaret, savunma sanayi ve temiz enerji gibi birçok alanda işbirliği fırsatlarını ele aldık." ifadesini kullandı.

Bangladeş'te kurulan geçiş hükümetinin ardından bu ülkeye ilk uluslararası ziyaret, Bakan Bolat ve iş dünyasının temsilcilerinden oluşan heyetle Türkiye'den yapıldı.

Bolat, sosyal medya hesabından, ülkenin başkenti Dakka'daki temaslarına ilişkin paylaşım yaptı.

Paylaşımında, Ticaret, Tekstil ve Jüt Bakanı Şeyh Beşir Uddin ve heyetiyle verimli bir toplantı gerçekleştirdiklerini belirten Bolat, görüşmede, iki ülke arasındaki ekonomik ilişkileri, yatırımcı ve ihracatçı firmaların öncelikli meseleleri ile işbirliği potansiyellerini değerlendirdiklerini bildirdi.

Bolat, toplantıda, ikili ticaret hacmini artırmak, firmaların yatırım ve ticarette karşılaştığı engelleri aşmak, karşılıklı yatırım imkanlarını değerlendirmek, işbirliğini güçlendirmek için somut adımlar atılmasında mutabık kaldıklarını aktararak, "2024 yılında 1,3 milyar doları aşan Türkiye-Bangladeş ticaret hacmimizi 2 milyar dolar seviyesine çıkarma hedefimizi kararlılıkla sürdürüyoruz. Bangladeş ile ticari ve ekonomik ilişkilerimizi derinleştirerek, her iki ülkenin refahına katkı sağlayacak yeni işbirliği alanlarını geliştirmek için çalışmaya devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

İş ve Yatırım Yuvarlak Masa Toplantısı yapıldı

Ziyaret kapsamında Türkiye-Bangladeş İş ve Yatırım Yuvarlak Masa Toplantısı'nı gerçekleştirdiklerine işaret eden Bolat, şöyle devam etti:

"İkili ticaret ve yatırım ilişkilerimizi daha dengeli ve çeşitlendirilmiş bir yapıya kavuşturmak için altyapı projeleri, enerji, sağlık turizmi, ilaç, tarım ve gıda, madencilik, lojistik, e-ticaret, savunma sanayi ve temiz enerji gibi birçok alanda işbirliği fırsatlarını ele aldık. Bu toplantı, Türkiye ve Bangladeş arasındaki köklü tarihi bağları ekonomik ortaklıklarla daha da güçlendirmek adına önemli bir adım oldu. Ticaret hacmimizi artırma ve yeni işbirliği alanları oluşturma kararlılığımızı sürdüreceğiz."

Bolat, bu ülkedeki Türk iş insanlarıyla da karşılaştıkları zorluklar ve işbirliği fırsatları üzerine görüştüklerini aktararak, "Firmalarımızın Bangladeş'te yapmış oldukları yatırımlar, ülke ekonomisine önemli katkı sağlıyor. Güçlü Türkiye-Bangladeş ilişkileri için birlikte çalışmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin Dakka Büyükelçisi Ramis Şen'i de ziyaret ettiklerini bildiren Bolat, "Türkiye'de eğitim görmüş Bangladeşli öğrenciler ile bir araya geldik. Elçilik binamızda gerçekleştirdiğimiz bu samimi buluşmada, iki ülke arasındaki köklü dostluk ve işbirliğinin daha da güçlenmesi konusunda istişarelerde bulunduk." değerlendirmesinde bulundu.

"Reform sürecinde katkı vermeye hazır olduğumuzu belirttik"

Bolat, Bangladeş geçiş Hükümeti Başdanışmanı Muhammad Yunus ile de Türk iş dünyasının önde gelen çatı kuruluşlarının temsilcilerinin katılımıyla kapsamlı ve samimi bir görüşme gerçekleştirdiklerine işaret ederek şunları kaydetti:

"Türkiye olarak Bangladeş'in reform sürecinde her türlü katkıyı vermeye hazır olduğumuzu belirttik. Bu amaca yönelik olarak, ticari ve ekonomik ilişkilerimizi geliştirerek, Türkiye Bangladeş dostluğumuzu pekiştireceğiz."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Bolat'tan Bangladeş'te Ticaret Temasları - Son Dakika

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