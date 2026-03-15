Bölgedeki Gerilim Ele Alındı

15.03.2026 20:58
Kuveyt Dışişleri Bakanı, BAE ve Mısır ile İran'ın saldırılarını görüştü.

Kuveyt Dışişleri Bakanı Cerrah el-Ahmed es-Sabah, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Mısırlı mevkidaşlarıyla bölgedeki tırmanmayı ele aldı.

Kuveyt resmi ajansı KUNA'da yer alan habere göre, Dışişleri Bakanı Cerrah el-Ahmed es-Sabah, BAE'li mevkidaşı Abdullah bin Zayid Al Nahyan ile Mısırlı mevkidaşı Bedr Abdulati ile telefon görüşmeleri gerçekleştirdi.

Sabah ile Al Nahyan'ın görüşmesinde İran'ın saldırıları gölgesinde bölgedeki tırmanma ele alındı.

Görüşmede İran'ın bölge ülkelerine saldırılarının bölgesel ve uluslararası düzeyde güvenlik ve istikrar için tehlikeli sonuçları ve endişe verici yansımaları masaya yatırıldı.

Öte yandan Sabah'ın, aynı şekilde Mısırlı mevkidaşı Abdulati ile görüşmesinde bölgedeki tırmanışı ele aldığı belirtildi.

İran'ın bölge ülkelerine saldırılarının bölgesel ve uluslararası güvenlik ve istikrar için endişe verici sonuçlar doğuracağı vurgulandı.

?ABD-İsrail'in İran'a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İranlı yetkililere göre, ABD-İsrail saldırılarında ölü sayısı 1348'i, yaralı sayısı 17 bini aştı.

Kaynak: AA

Savaş ve Çatışma, Diplomasi, Orta Doğu, İstanbul, Politika, Güvenlik, Güncel, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
21:06
İsrail’in F-35I uçakları İran’a doğru yola çıktı
20:36
Hakan Safi’den Kerem Aktürkoğlu için soruşturma iddiasına yanıt
19:56
Irak alev alev Dört bir yanda saldırılar var
19:01
Canlı anlatım: Başkentte ikinci gol geldi
18:21
“Öldü“ denilen Netanyahu günler sonra ortaya çıktı
18:17
ABD Enerji Bakanı: Savaş birkaç hafta içinde sona erecek
