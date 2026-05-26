Bolivya'da Protestolar Sürüyor: 1 Ölü
Bolivya'da Protestolar Sürüyor: 1 Ölü

26.05.2026 06:50
Bolivya'da Devlet Başkanı Paz'ın istifası talebiyle devam eden protestolarda 1 kişi hayatını kaybetti.

Bolivya'da Devlet Başkanı Rodrigo Paz'ın istifası talebiyle üç haftayı aşkın süredir devam eden protestolarda çıkan olaylarda 1 kişi hayatını kaybetti.

Ulusal basında yer alan habere göre, ülkenin batısındaki otoyolu yeniden trafiğe açmak isteyen güvenlik güçleriyle eylemciler arasında çıkan çatışmada 1 kişi ağır yaralandı.

Hastaneye kaldırılan Victor Cruz Quispe adlı kişinin, ateşli silahla yaralanması sonucu hayatını kaybettiği bildirildi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Jose Luis Galvez, basına yaptığı açıklamada, polisin La Paz ile El Alto kentlerini birbirine bağlayan yolu yeniden ulaşıma açmak amacıyla müdahalede bulunduğunu ancak çıkan olaylarda 1 kişinin hayatını kaybettiğini doğruladı.

Yaşanan ölüm nedeniyle derin üzüntü duyduklarını belirten Galvez, "Maalesef bir vatandaşımızın yaşamını yitirdiğini öğrendik. Bu durum karşısında çeşitli kanallar aracılığıyla üzüntümüzü dile getirdik. Hiçbir Bolivya vatandaşı bu tür koşullarda hayatını kaybetmemelidir. Hiç kimse hukukun üstünde değildir ve olay kapsamlı şekilde soruşturulmaktadır." ifadelerini kullandı.

Katolik Kilisesi ile Kamu Denetçiliği Kurumu tarafından yapılan açıklamada, olayla ilgili bağımsız ve şeffaf bir soruşturma yürütülmesi çağrısında bulunuldu.

Güvenlik güçlerinin, hafta sonu "Beyaz bayraklı insani koridor" adı verilen operasyon kapsamında La Paz ile Oruro arasındaki 227 kilometrelik otoyolu ulaşıma açma girişimi, emniyet güçlerine dinamit lokumları ve sapanlarla taş atan göstericilerin sert tepkisiyle karşılaşmış ve başarısızlıkla sonuçlanmıştı.

Bolivya'daki protestolar

Bolivya'da son 40 yılın en ağır ekonomik krizine karşı yaklaşık 3 haftadır süren protestolarda Devlet Başkanı Paz'ın istifasını talep eden göstericiler, başta yönetimsel başkent La Paz olmak üzere birçok kentte güvenlik güçleriyle çatışmıştı.

Hükümetin istifasını talep eden protestocular ile güvenlik güçleri arasında çıkan olaylarda gözaltına alınanların sayısı 120'ye çıkmıştı.

Paz hükümeti, olaylardan, hakkında yakalama kararı bulunan eski Devlet Başkanı Morales yanlılarını sorumlu tutuyor.

Devlet Başkanı Paz da dünkü açıklamasında, anlaşmazlıkları diyalog yoluyla çözmek istediğini ancak bunun bir sınırı olduğunu belirterek, gerekirse anayasanın kendisine tanıdığı olağanüstü hal gibi tedbirleri devreye sokabileceği uyarısında bulunmuştu.

Kaynak: AA

Güvenlik, Politika, Bolivya, Ekonomi, Güncel, Dünya, Son Dakika

