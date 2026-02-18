Boller: İsrail'e tapmaktansa ölürüm - Son Dakika
Boller: İsrail'e tapmaktansa ölürüm

18.02.2026 11:32
Carrie Prejean Boller, görevden alınmasının ardından İsrail'e sert eleştirilerde bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump tarafından kurulan Federal Dini Özgürlük Komisyonundaki görevinden, "antisemitizm" tartışmalarının ardından alınan Carrie Prejean Boller, "Masum Filistinlilere karşı soykırım uygulayan İsrail'e tapmaktansa ölmeyi tercih ederim." dedi.

Washington'da düzenlenen "antisemitizm" konulu oturumda sorduğu sorular ve beraberinde gelen tartışmaların ardından görevinden alınan Boller, TYT kanalına konuştu.

Görevine son verilmesinin ardından kendisini hiç olmadığı kadar özgür hissettiğini belirten Boller, "Artık zincirlerimden kurtuldum ve kendimi çok özgür hissediyorum." dedi.

Boller, "İsrail'e tapmaları için insanların beyinlerini yıkadılar. Masum Filistinlilere karşı soykırım uygulayan İsrail'e tapmaktansa ölmeyi tercih ederim." ifadelerini kullandı.

Tartışmalı oturum

Boller, Washington'daki Museum of the Bible'da düzenlenen "antisemitizm" konulu oturumda, "İsrail'i eleştirmenin, siyonizme karşı çıkmanın veya Gazze'deki savaş karşıtı protestoların antisemitizm sayılıp sayılmayacağını sormasının" tartışmalara yol açtığını ifade etmişti.

Gazze'deki sivillerle dayanışma amacıyla yakasına ABD bayrağıyla birlikte Filistin bayrağı rozeti taktığını belirten Boller, ayrıca bazı Komisyon üyelerinin "İsrail eleştirisini antisemitizmle eş tuttuğunu" kaydetmişti.

Boller, antisemitik komplo teorileri paylaştığı gerekçesiyle eleştirilen yorumcu Candace Owens'ı savunmuş ve Owens'ın antisemitik söylemlerde bulunmadığını ifade etmişti. Oturum sırasında bazı kişilerin İsrail eleştirisi yaparken, antisemitizmi gizlediği görüşüne de karşı çıkmıştı.

Boller, "Komisyon oturumunu kişisel ya da siyasi gündemi için kullandığı gerekçesiyle" görevden alınmıştı.

Boller, karara itiraz ederek yalnızca Başkan Donald Trump'ın kendisini görevden alabileceğini belirtmişti.

Komisyon hakkında dava

2025'te Trump tarafından kurulan Komisyon, bu hafta ilerici dini grupların açtığı federal davanın da konusu oldu. Dava dilekçesinde Kurul'un farklı görüş ve dinleri temsil etmediği ve üyelerinin büyük bölümünün muhafazakar Hristiyanlardan oluştuğu iddia edildi.

New York'taki federal mahkemede açılan davaya Interfaith Alliance ile Müslüman, Hindu ve Sih kuruluşlar da katıldı. Başvuruda 1972 tarihli Federal Danışma Komitesi Yasası'nın danışma kurullarının farklı görüşler arasında dengeli olması gerektiğini öngördüğü hatırlatıldı.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Dış Politika, Politika, İsrail, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Boller: İsrail'e tapmaktansa ölürüm

