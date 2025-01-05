Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'dan Soruşturma Açıklaması

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(ANKARA) - Bolu Belediye Başkanı Tanku Özcan hakkında başlatılan soruşturma kararına ilişkin açıklamalarda bulundu. Özcan x hesabından yaptığı paylaşımda "İleride tarih sayfalarında ben kahraman olarak nitelendirileceğim, Türk milletinin menfaatleri koruduğum için" dedi.

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Bolu'da Suriyelilerle ilgili yapılan uygulamaların yasaya aykırı olduğunu belirterek, "Bolu Belediyesi bütçesinden tek kuruş yardım yapmayacağım dedim. Tabelaları bir gecede kaldırdım, ruhsatlarını da hukuksuz şekilde iptal ettim. Tabi o zamanki güçle, dalgayla dava da açamadılar. Şu an Bolu'da bir tane Arapça tabela yok." açıklamasından sonra Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Özcan hakkında soruşturma başlatıldığını açıkladı. Tunç, "Bolu Belediye Başkanı hakkında ülkemizdeki Suriyelilerle ilgili yaptığı açıklamalar nedeniyle Bolu Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılmıştır" dedi.

Hakkında başlatılan soruşturmaya ilişkin X hesabından açıklamalarda bulunan Özcan şu ifadeleri kullandı:

"Şimdi Bolu'da kimse çıkıp şunu söylüyor mu? Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı 'Tanju Özcan benim siyasi kimliğimden dolayı AK partili veya MHP'li olmamdan dolayı veya mezhebimden dolayı Alevi veya Sünni olmamdan dolayı veya etnik kimliğimden dolayı Kürt veya Türk olmamdan Çerkez olmamdan dolayı bana hukuksuz bir işlem tesis etti' diyor mu, demiyor mu? Diyen varsa ve bunu somut bir örnekle ispatlayan varsa ben halktan özür dilemeye hazırım. Ama yıllarca kanımızı emen sığınmacılar için yaptıklarından dolayı pişman değilim. Şu an Bolu'da çocuklar güvenle parkına gidiyor. Güvenle okuluna gidiyor. Kadınlarımız, kızlarımız güvenle alışverişini yapıyor. İstediği yerde istediği saatte dolaşabiliyor rahatça. Esnafımız haraç korkusuyla yaşamıyor. Bundan dolayı da ben yaptıklarımdan dolayı pişman değilim. Çünkü şunu biliyorum ileride tarih sayfalarında ben kahraman olarak nitelendirileceğim, Türk milletinin menfaatlerini koruduğum için. Bana bugün bu soruşturmayı açanlar tarih sayfalarında hain olarak ilan edilecekler. Şunu söyleyeyim ya bu kadar çok seviyorsanız sığınmacıları, sığınmacı sever yalaka belediye başkanlarınız var onların belediyelerine gönderin.

"Türk halkının menfaatini, Türk gençlerin geleceğini ve Türk esnafını korumak için üzerime düşeni yapıyorum"

Hukuksuz veya değil, ben bunların Bolu'ya yerleşmesini istemiyordum bunu da başardım. Bundan dolayı da rahatsız falan değilim. Adalet Bakanı'ndan korkuyor muyum? Vallahi ben adaletsiz bir iş yapmadım. Ben kendi vatandaşlarıma eşit davrandım. O yüzden abdestimden şüphem yok. Kim gereğini yapmak istiyorsa yapmaya kalkışabilir. Bazı sosyal medya trolleri 'kayyum atansın' falan demiş. Hadi buyurun atayın. Hadi ben buradayım. Kayyum atanması için terörle iltisaklı olmak lazım. Bir terör örgütü ile iltisakımı bulsun Sayın Bakan, kayyum atanmasını beklemeden ben onurlu bir Türküm, kendimi belediye önünde asarım. Benim bu hükümetle bu zihniyetle bu tür bakanlarla bir sorunum var. Ben Türk halkının menfaatini, Türk gençlerin geleceğini korumak için Türk esnafını korumak için üzerime düşeni yapıyorum ama onlar Suriyelileri besleyip büyütüp palazlandırmak için ellerinden geleni yapıyor. Ben Türkçüyüm onlar sığınmacı sever buna halkımız karar verecek. Hadi bakalım soruşturma açıldı hakkımda. Kim ne yapabiliyorsa yapsın abdestimden şüphem yok kimseden de korkum yok. Yaptıklarımı da yapmaya gerekirse devam edeceğim."