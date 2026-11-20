Bolu Belediyesi'nde araç kiralama ihalelerinde usulsüzlük yaptıkları iddia edilen 4'ü tutuklu 21 sanığın yargılanmasına başlandı.

Bolu 3. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanıklardan Bolu Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Tanju Özcan, Sincan Cezaevi'nden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Tutuklu sanıklardan Belediye Başkan Yardımcısı Gülden Özaydın, Bolu Belediyesi Temizlik İşleri Müdür Vekili Basri Baytekin ve MCY şirket yetkilisi Faruk Güner ile 17 tutuksuz sanık ve avukatları duruşma salonunda hazır bulundu.

Duruşmada, "Kamu kurum veya kuruluşlarının ihalesine fesat karıştırmak", "edimin ifasına fesat karıştırmak", "zimmet" ve "kamu görevlisinin resmi belgede sahteciliği" ile suçlanan sanıklardan bazıları savunma yaptı.

Sanık Baytekin, katı atıkların taşınması ve bertaraf edilmesi çalışmaları kapsamında 32 aracın 3 yıllığına kiralanması ihalesinin belediye meclisinde oy birliğiyle kabul edildiğini belirtti.

Şartnamenin hazırlanmasının ardından tekliflerin toplandığını ve dosyanın satın alma birimine gönderildiğini anlatan Baytekin, ihalenin Elektronik Kamu Alımları Platformu (EKAP) üzerinden gerçekleştirildiğini kaydetti.

Baytekin, EKAP'a müdahale etme imkanlarının bulunmadığını belirterek, "Kim katılmış, ne kadar teminat vermiş, bunu bilme şansımız yok. İhalenin yapıldığı yıl benim EKAP şifrem bile yoktu. Kanun ve mevzuata uygun, yeterliliği olan firmaların katılabileceği bir şartname hazırlandı. EKAP şifrem bile olmayan ihaleye fesat karıştırma suçunu kabul etmiyorum." dedi.

Arızalı araçların yüklenici firma tarafından ikame araçla değiştirilmemesinin puantaj kayıtlarına işlendiğini ve bu araçların çalışmadıkları sürelerin ücretlerinin kesildiğini anlatan Baytekin, arızalı araçlara çalışmış gibi ödeme yapılmasının söz konusu olmadığını iddia etti.

Sanık Güner, ihaleye fesat karıştırmakla suçlandığını belirterek, ihaleye katılan bir firma ile ihale salonlarından tanışıklığının olduğunu ancak elektronik ihalede kimin katıldığını göremediklerini vurguladı.

Bolu'ya çok az geldiğini, sanık Basri Baytekin ile ihale öncesi veya sonrası görüşmediğini savunan Güner, "Yükümlülüğümü yerime getirmişim ve ödeme almaya hak kazanmışım. 32 aracın kiralandığı yerde arıza yapan araçlar için 3 ikame aracım hazır bekliyor, 3 araç için ödeme almıyoruz. İdarenin şoför eksikliğinden veya başka mazeretlerden ötürü çalışmadıysa bu bizim yükümlülüğümüz değil." ifadelerini kullandı.

Güner, arızalı araçların ücreti ödenmediği halde fazla para alınmış gösterildiği iddiasına değinerek, "Biz belediyeden fazla para almayı bırak, çalışan aracımızın da parasını almamışızdır. Bunu şikayet olarak söylemiyorum. Puantajlarda göstererek fazla para almak asla mümkün değildir." diye konuştu.

Güner, yaklaşık maliyeti kimseden öğrenmediğini anlatarak, "Yaptığımız araştırma ve tüm risk hesaplamalarımız ile bir sonucu vardık. Yaklaşık 15 yıldır bu işi yapıyoruz. Diğer belediyelerde de aynı uygulamada kiralama yapıyoruz." dedi.

Duruşmada savunma yapan tutuksuz sanıklar da üzerlerine atılı suçlamaları kabul etmedi, beraatlerini istedi.

Mahkeme heyeti, duruşmaya yarına kadar ara verdi.

Olay

Cumhuriyet Başsavcılığınca Bolu Belediyesi'nde araç kiralama ihalelerinde usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında, Bolu Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Tanju Özcan'ın başka bir suçtan tutuklu olması nedeniyle, Başkan Yardımcısı Gülden Özaydın, Temizlik İşleri Müdür Vekili Basri Baytekin, gerçekleştirme görevlisi S.E, Temizlik İşleri Müdürlüğü Muayene ve Kabul Komisyonu Başkanı B.T, komisyon üyeleri M.E.G, T.Y, M.Y, İhale ve Satın Alma Birim Sorumlusu E.Ö, Mali Hizmetler Müdürlüğü personeli H.C, Temizlik İşleri Müdürlüğü personeli E.Ö.Ö, temizlik şirketlerinin yetkilileri Ç.A, S.K, F.Ş.E, S.K, H.B, F.D, İ.T, A.G, yüklenici firma yetkilileri F.G, A.Y, F.L. ve Y.E. olmak üzere 22 zanlı hakkında gözaltı kararı verilmişti.

Ekipler tarafından 7 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan zanlılar hakkında dava açılmıştı.

Teknik incelemede, bazı çöp toplama araçlarının fiilen çalışmadığı günlerde çalışmış gibi gösterildiği, bu kayıtlar esas alınarak yüklenici firmaya ödeme yapıldığının belirlendiği belirtilen bilirkişi raporunda, Bolu Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğünce düzenlenen 19 ayrı hakediş kapsamında, MCY-Yeşilçam İş Ortaklığına fiyat farkı ve KDV dahil toplam 34 milyon 288 bin 376 lira 61 kuruş fazla ve yersiz ödeme gerçekleştirildiği ifade edilmişti.