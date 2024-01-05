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Bolu Belediyesi İtfaiye Personeli, Yılın Kareleri Oylamasına Katıldı - Son Dakika
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Bolu Belediyesi İtfaiye Personeli, Yılın Kareleri Oylamasına Katıldı

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerin ardından arama kurtarma çalışmalarına katılan Bolu Belediyesi itfaiye personeli, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2023'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı. İtfaiye personeli, Türkiye ve dünya gündemini etkileyen, önemli uluslararası medya organlarında sıkça kullanılan en etkileyici seçkideki 5 kategoride sunulan 147 fotoğrafı inceledi. 'Deprem: Umut' kategorisinde Evrim Aydın'ın 'Aralıksız çalışma', 'Gazze: Kanıt' kategorisinde Ali Jadallah'ın 'Bakış' fotoğraflarını tercih eden 5 itfaiyeci, 'Haber' kategorisinde Erçin Ertürk'ün 'Yıkım', 'Çevre-Yaşam' kategorisinde Emin Yoğurtçuoğlu'nun 'Ateş dağı', 'Spor' kategorisinde de Dursun Aydemir'in 'Dünyanın sultanları' fotoğraflarına oy verdi. İtfaiye personeli Ersin Kazan, AA muhabirine, 6 Şubat depremlerinin ardından arkadaşlarıyla bölgedeki arama kurtarma çalışmalarına katıldıklarını söyledi. Hatay Antakya'da 7 gün boyunca gece gündüz demeden çalıştıklarını dile getiren Kazan, 'Orada görev almaya layık görüldüğümüz için gururluyuz ama bir o kadar da hüzünlüyüz.' dedi. Kazan, Anadolu Ajansının 'Yılın Kareleri' oylamasında yer alan fotoğrafların etkileyici ve hüzünlü olduğunu belirterek, 'Emekleri için teşekkür ederiz. Her açıdan farkındalık yaratmaya çalışıyorlar.' diye konuştu. İtfaiye personeli Sercan Subay ise oylamaya katılarak tercihlerini yaptıklarını kaydederek, '6 Şubat depremleri nedeniyle yıkıma uğrayan kentlerde çalışırken bizi en çok etkileyen anları yeniden yaşadık. Biz de oyumuzu kullandık.' ifadesini kullandı.

Bolu Belediyesi İtfaiye Personeli, Yılın Kareleri Oylamasına Katıldı
05.01.2024 - 12:03,
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Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerin ardından arama kurtarma çalışmalarına katılan Bolu Belediyesi itfaiye personeli, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2023'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

İtfaiye personeli, Türkiye ve dünya gündemini etkileyen, önemli uluslararası medya organlarında sıkça kullanılan en etkileyici seçkideki 5 kategoride sunulan 147 fotoğrafı inceledi.

" Deprem: Umut" kategorisinde Evrim Aydın'ın "Aralıksız çalışma", " Gazze: Kanıt" kategorisinde Ali Jadallah'ın "Bakış" fotoğraflarını tercih eden 5 itfaiyeci, "Haber" kategorisinde Erçin Ertürk'ün "Yıkım", "Çevre-Yaşam" kategorisinde Emin Yoğurtçuoğlu'nun "Ateş dağı", "Spor" kategorisinde de Dursun Aydemir'in "Dünyanın sultanları" fotoğraflarına oy verdi.

İtfaiye personeli Ersin Kazan, AA muhabirine, 6 Şubat depremlerinin ardından arkadaşlarıyla bölgedeki arama kurtarma çalışmalarına katıldıklarını söyledi.

Hatay Antakya'da 7 gün boyunca gece gündüz demeden çalıştıklarını dile getiren Kazan, "Orada görev almaya layık görüldüğümüz için gururluyuz ama bir o kadar da hüzünlüyüz." dedi.

Kazan, Anadolu Ajansının "Yılın Kareleri" oylamasında yer alan fotoğrafların etkileyici ve hüzünlü olduğunu belirterek, "Emekleri için teşekkür ederiz. Her açıdan farkındalık yaratmaya çalışıyorlar." diye konuştu.

İtfaiye personeli Sercan Subay ise oylamaya katılarak tercihlerini yaptıklarını kaydederek, "6 Şubat depremleri nedeniyle yıkıma uğrayan kentlerde çalışırken bizi en çok etkileyen anları yeniden yaşadık. Biz de oyumuzu kullandık." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA
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