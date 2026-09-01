Bolu Belediyesi'nde çöp toplama skandalında 22 gözaltı, başkan yardımcısı ve müdür vekili de aralarında - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bolu Belediyesi'nde çöp toplama skandalında 22 gözaltı, başkan yardımcısı ve müdür vekili de aralarında

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, bazı çöp toplama araçlarının çalışmadıkları günlerde çalışmış gibi gösterilerek yüklenici firmaya fazla ödeme yapıldığı tespit edildi. Jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 22 kişiden 12'sinin belediye ile iş yapan 8 farklı şirketin yetkilileri olduğu, 10'unun ise belediyede çalıştığı bildirildi.

BAŞKAN YARDIMCISI İLE TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ VE ŞİRKET YETKİLİLERİ GÖZALTINDA

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Bolu Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturmada, bazı çöp toplama araçlarının çalışmadıkları günlerde çalışmış gibi gösterilip yüklenici firmaya fazla ödeme yapıldığının tespit edilmesi üzerine düzenlenen operasyonun detayları belli oldu. Jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 22 kişiden 12'sinin belediye ile iş yapan 8 farklı şirketin yetkilileri olduğu, 10'unun ise belediyede çalıştığı bildirildi. Gözaltına alınanlar arasında Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Gülden Özaydın ve Temizlik İşleri Müdür Vekili Basri Baytekin'in de yer aldığı öğrenildi.

Mutlu YUCA/BOLU,

Kaynak: DHA

Cumhuriyet Başsavcılığı, Bolu Belediyesi, Yerel Haberler, Jandarma, Güncel, Bolu, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bolu Belediyesi'nde çöp toplama skandalında 22 gözaltı, başkan yardımcısı ve müdür vekili de aralarında - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Raylarda yeni rekor Türkiye’nin milli treni hız sınırlarını zorladı Raylarda yeni rekor! Türkiye'nin milli treni hız sınırlarını zorladı
Zelenski kritik tarihi açıkladı: Pek çok şey değişecek Zelenski kritik tarihi açıkladı: Pek çok şey değişecek
Ünlü sanatçının eski eşi hamile Haberi böyle duyurdu Ünlü sanatçının eski eşi hamile! Haberi böyle duyurdu
“Para var huzur var“ dedirten görüntü İçinden bakın kim çıktı "Para var huzur var" dedirten görüntü! İçinden bakın kim çıktı
Tarihi geçmiş ürünlere akılalmaz yöntem Tarihi geçmiş ürünlere akılalmaz yöntem
35 milyon araç sahibini ilgilendiriyor Yeni uygulama devreye girdi 35 milyon araç sahibini ilgilendiriyor! Yeni uygulama devreye girdi

15:56
Trabzonspor-Galatasaray maçının tarihi belli oldu
Trabzonspor-Galatasaray maçının tarihi belli oldu
15:50
Eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin ifade vermek için adliyede
Eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin ifade vermek için adliyede
15:09
5 market zincirinden aldılar, laboratuvara götürdüler Domateslerden yasaklı madde çıktı
5 market zincirinden aldılar, laboratuvara götürdüler! Domateslerden yasaklı madde çıktı
15:04
İşte Özgür Özel’in “Hakkımı helal etmeyeceğim“ dediği 4 isim
İşte Özgür Özel'in "Hakkımı helal etmeyeceğim" dediği 4 isim
14:29
Mansur Yavaş harekete geçti Gökçek hakkında soruşturma sayısı 3’e çıkabilir
Mansur Yavaş harekete geçti! Gökçek hakkında soruşturma sayısı 3'e çıkabilir
14:27
Cansız bedenleri banyoda bulunmuştu Genç çiftin kesin ölüm nedeni belli oldu
Cansız bedenleri banyoda bulunmuştu! Genç çiftin kesin ölüm nedeni belli oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.09.2026 15:59:46. #7.12#
SON DAKİKA: Bolu Belediyesi'nde çöp toplama skandalında 22 gözaltı, başkan yardımcısı ve müdür vekili de aralarında - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement