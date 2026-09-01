Bolu Belediyesi'nde çöp toplama skandalında 22 gözaltı, başkan yardımcısı ve müdür vekili de aralarında

BAŞKAN YARDIMCISI İLE TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ VE ŞİRKET YETKİLİLERİ GÖZALTINDA

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Bolu Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturmada, bazı çöp toplama araçlarının çalışmadıkları günlerde çalışmış gibi gösterilip yüklenici firmaya fazla ödeme yapıldığının tespit edilmesi üzerine düzenlenen operasyonun detayları belli oldu. Jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 22 kişiden 12'sinin belediye ile iş yapan 8 farklı şirketin yetkilileri olduğu, 10'unun ise belediyede çalıştığı bildirildi. Gözaltına alınanlar arasında Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Gülden Özaydın ve Temizlik İşleri Müdür Vekili Basri Baytekin'in de yer aldığı öğrenildi.

Mutlu YUCA/BOLU,