Bolu Belediyesi Personeline Operasyon: 10 Gözaltı

Haber: Hızır İlyas YILDIRIM

(BOLU) - Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca "zimmet" ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" iddialarına ilişkin soruşturma kapsamında Bolu Belediyesi Özel Kalem Müdürü Özgür Nihat Yıldız'ın da arasında bulunduğu 10 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Bolu Belediyesi Özel Kalem Müdürü Özgür Nihat Yıldız ile belediye personelleri İ.Ç, O.Ö, S.G, V.Y, S.G, Y.G, İ.G, D.M. ve A.K. hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

Şüphelilerin adreslerinde arama yapıldığı da öğrenildi.