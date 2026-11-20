Bolu Belediyesi'ne yönelik, bazı çöp toplama araçlarının çalışmadığı günlerde çalışmış gibi gösterilerek yüklenici firmaya fazla ve yersiz ödeme yapıldığı iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında açılan, 4'ü tutuklu 21 sanığın yargılandığı davanın ilk duruşmasında sanıklar savunmalarını yaptı.

Bolu Belediyesi'ne yönelik geçen eylül ayında yürütülen soruşturma kapsamında, bazı çöp toplama araçlarının çalışmadığı günlerde çalışmış gibi gösterilerek yüklenici firmaya 34 milyon 288 bin 376 TL fazla ve yersiz ödeme yapıldığı iddiasıyla 21 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilere yönelik 7 ilde operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında gözaltına alınan şüphelilerden Belediye Başkan Yardımcısı Gülden Özaydın, Temizlik İşleri Müdür Vekili Basri Baytekin, Temizlik İşleri Müdürlüğü Muayene ve Kabul Komisyonu Başkanı B.T. ile yüklenici firmanın yetkilisi Faruk Güner ve F.L. ve Y.E. tutuklandı. Başka dava kapsamında tutuklu olan Bolu Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Tanju Özcan bu soruşturma kapsamında da tutuklandı. Avukatların itirazları üzerine B.T. ve F.L. ve Y.E. tahliye edildi.

Bolu 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde 4'ü tutuklu 21 sanık hakkında 'Kamu kurum veya kuruluşlarının ihalesine fesat karıştırmak', 'Edimin ifasına fesat karıştırmak', 'Zimmet' ve 'Kamu görevlisinin resmi belgede sahteciliği' suçlarından açılan davanın ilk duruşması görüldü. Duruşmaya, tutuklu sanıklardan görevinden uzaklaştırılan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Sincan Cezaevi'nden SEGBİS aracılığıyla katıldı. Diğer tutuklu sanıklar Belediye Başkan Yardımcısı Gülden Özaydın, Bolu Belediyesi Temizlik İşleri Müdür Vekili Basri Baytekin, şirket yetkilisi Faruk Güner ile tutuksuz sanıklar ve avukatları salonda hazır bulundu.

'MÜDAHALE ŞANSIMIZ YOK'

Mahkemede savunmasını yapan tutuklu sanık Basri Baytekin, 2014 yılında çevre mühendisi olarak işe başladığını belirterek şunları söyledi:

"2021 yılında Temizlik İşleri Müdürü oldum. Katı atık taşıma ve bertarafı için araç lazım oldu. Temizlik işlerinin kesintisiz olması, konteynerlerin artması nedeniyle çalışma yapıldı. 32 araç kiralanmasına karar verildi. 3 yıllık ihale için meclise sunuldu ve oy birliğiyle karar alındı. Şartname oluşunca teklifler toplandı. Sonra satın alma birimine gönderildi ve ihaleye çıkıldı. EKAP'a müdahale şansımız yok. Kim katılmış, ne kadar teminat vermiş, bunu bilme şansımız yok. İhalenin yapıldığı bu yıl benim EKAP şifrem de yoktu. Kanun ve mevzuata uygun, yeterliliği olan firmaların katılacağı bir şartname hazırlandı. EKAP şifrem bile olmadığı halde ihaleye fesat karıştırma suçunu kabul etmiyorum. Bizim işi bekletme durumumuz yok. Bugün atık toplamazsak 200 ton atık dışarıda kalır. O yüzden bizim işimizi bekletme şansımız yok ve bu sadece evsel atık. Arızalı araçların, yüklenicinin ikame araç vermediği zamanlarda puantajda yazıldığı iddia ediliyor. Puantajda ücretleri kesildi. Bunlara arızalı olmasına rağmen ücret ödenmesi söz konusu olamaz."

'NEYE DAYANARAK İHALEYE FESAT KARIŞTIRMIŞIM, ANLAMIŞ DEĞİLİM'

Tutuklu sanıklardan MCY şirket yetkilisi Faruk Güner, iddianamede ihaleye fesat karıştırmakla suçlandığını belirterek şöyle konuştu:

Savcı bey rakamı hayatın olağan akışına uygun bulmamış. Bizler ihalelere katılarak mali ve istatistik analizleri yapıyoruz ve fiyat ortaya koyuyoruz. Buna göre ihaleye giriyoruz. Bazen fiyat aşağıda kalıyor. İhaleye katılan bir firma ile ihale salonlarından bir tanışıklığım var. İhaleye katılmalarından haberim yok. Elektronik ihalede biz kimin ihaleye katıldığını göremeyiz. Hakkari'den atar, Edirne'den teklifini atabilir. Bu süreye kadar her yerden internete girip teklifini verebilir. Ben de 5 dakika önce girip 5 TL az teklif verseydim o kazanacaktı. Giren firma sayısı hiçbir şeyi etkilemiyor. Başka bir firma da katılabilirdi. Rekabetin oluşmadığı anlamına da gelmez. Neye dayanarak ihaleye fesat karıştırmışım, anlamış değilim. Geri dönüşüm tesisini işletmeme rağmen Bolu'ya çok az geldim. Basri Baytekin ile ihale öncesi ve sonrası görüşmedim. Bizim görevimiz araçların hazır bulunmasını sağlamak. Araçlar hazır olduğu sürece yükümlülüğümü yerine getirmişim ve ödeme almaya hak kazanmışım. 32 aracın kiralandığı yerde arızalı araçlar için 3 tane ikame aracım hazır bekliyor ve 3 araç için de ödeme almıyoruz. Arıza olduğunda bu araçlar göreve çıkıyor ve eksikliğe mahal verilmiyor. İdarenin şoför eksikliğinden veya başka mazeretlerden ötürü araçları çalıştırmaması bizim yükümlülüğümüz değil. Biz aracı teslim etmişiz. Çalışmamışsa bunu bizim takip etme şansımız yok. Araçların sevk ve idaresi belediyeye ait. Bilirkişi raporunda hazır olduğu halde çalışmayan araçlardan bahsediliyor. Bunlardan idare sorumlu. Çalışmayan aracımız için zaten ödeme alınmıyor."

Duruşmada tutuksuz sanıklar da savunmalarını yaparak beraatlerini talep etti. Duruşmaya yarın sabah saatlerine kadar ara verildi.