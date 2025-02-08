Bolu Belediyesi Yılkı Atları İçin Yemleme Çalışması Yaptı - Son Dakika
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Bolu Belediyesi Yılkı Atları İçin Yemleme Çalışması Yaptı

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Bolu'nun At Yaylası'nda yoğun kar ve soğuk havadan etkilenen yılkı atlarına Bolu Belediyesi ekipleri tarafından ahşap yemlikler yerleştirildi ve kuru saman bırakıldı.

08.02.2025 15:52  Güncelleme: 15:55
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Bolu Belediyesi ekipleri yılkı atlarını unutmadı

BOLU - Bolu'nun At Yaylası'nda etkili olan yoğun kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan yılkı atları için Bolu Belediyesi ekipleri yemleme çalışması yaptı.

Bolu'nun At Yaylası'nda etkili olan yoğun kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan yılkı atları için Bolu Belediyesi ekipleri harekete geçti. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, yaylada yaşayan yılkı atları için farklı noktalara ahşap yemlikler yerleştirerek kuru saman bıraktı. Hava sıcaklığının sıfırın altında 10 dereceye kadar düştüğü At Yaylası'nda belediye ekipleri, yılkı atları için belirlenen 10'a yakın farklı noktaya ahşap yemlikler yerleştirdi. Yemliklere kuru saman bırakılarak zorlu kış şartlarında yiyecek bulmakta güçlük çeken atların beslenmesi sağlandı. Doğal yaşamın korunması amacıyla yürütülen çalışmayla yılkı atları, bırakılan samanları yiyerek karınlarını doyurdu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Bolu Belediyesi Yılkı Atları İçin Yemleme Çalışması Yaptı - Son Dakika

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