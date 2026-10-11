Bolu'da 100 metrelik uçuruma yuvarlanan cipteki 4 kişi yaralandı - Son Dakika
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Bolu'da 100 metrelik uçuruma yuvarlanan cipteki 4 kişi yaralandı

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Bolu\'da 100 metrelik uçuruma yuvarlanan cipteki 4 kişi yaralandı
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Bolu'da Çıkınlar Yaylası'ndan kent merkezine doğru ilerleyen cip, sürücünün direksiyon kontrolünü yitirmesi üzerine yaklaşık 100 metrelik uçuruma yuvarlandı. Araçta bulunan 4 kişi yaralanırken, itfaiye ekiplerince uçurumdan çıkarılan yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Bolu'da uçuruma yuvarlanan cipte bulunan 4 kişi yaralandı.

Çıkınlar Yaylası'ndan kent merkezi istikametine seyreden E.Y. idaresindeki 14 EY 907 plakalı cip, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı.

Yaklaşık 100 metrelik uçuruma yuvarlanan cipin sürücüsü ve araçta yolcu olarak bulunan Z.Y., Z.K. ve F.K. yaralandı.

Yoldan geçen başka bir sürücünün ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, itfaiye ekiplerince uçurumdan çıkarılarak ambulansa taşındı.

İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar, tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: AA
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