Bolu'da, 4 aracın karıştığı kazada yaralanan Sibel Çınar, tedaviye alındığı hastanede kurtarılamadı. Diğer 3 yaralının ise tedavisi sürüyor.

Kaza, dün saat 20.30 sıralarında D-100 kara yolu üzerinde yapılan yeni düzenleme sonrası geçen günlerde ulaşıma açılan Adliye Kavşağı'nda meydana geldi. Ankara yönünden gelen A.Ö. yönetimindeki 14 ABM 774 plakalı otomobil, kavşakta Sibel Çınar yönetimindeki 14 ACG 656 plakalı otomobile çarptı. Savrulan otomobil, refüjdeki aydınlatma direğini devirdikten sonra karşı şeride geçerek T.M. idaresindeki 14 ADS 964 plakalı otomobile çarptı. Devrilen aydınlatma direği ise E.T. yönetimindeki 14 KR 965 plakalı hafif ticari aracın üzerine düştü.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Sibel Çınar, otomobilde sıkıştığı yerden itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla çıkarıldı. Kazada 4 kişi yaralandı. Yaralılar, ekiplerin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Hastanede tedaviye alınan yaralılardan Sibel Çınar, doktorların tüm çabasına rağmen hayatını kaybetti. Diğer 3 yaralının tedavisi ise devam ediyor.

Kazaya ilişkin soruşturma sürüyor.