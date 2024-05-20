Bolu'da Arıcılık Okulu ile Arıcılığın Püf Noktaları Öğreniliyor - Son Dakika
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Bolu'da Arıcılık Okulu ile Arıcılığın Püf Noktaları Öğreniliyor

Bolu'da Arıcılık Okulu tarafından düzenlenen seminerlerle arıcılık konusunda eğitim veriliyor. Bolu ve çevresindeki arı üreticilerine yönelik gerçekleştirilen eğitimlerde, verimli bal üretimi ve arıların muayenesi gibi önemli konular ele alınıyor. Arıcılık mesleğinin geliştirilmesi amacıyla düzenlenen kurslara gençler ve bayanlar da yoğun ilgi gösteriyor.

20.05.2024 16:36
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Bu okula gelenler, arıcılığın püf noktalarını öğreniyor

Bu da 'arıcılık okulu'

Bolu'nun yeni gözdesi arıcılık

BOLU - Bolu'da onlarca arıcılık yapan üreticiye, Arıcılık Okulu tarafından seminer verildi. Giderek popülasyonunu artıran Arıcılık, Bolu'da vatandaşların yeni gözdesi haline geldi.

Bolu'da Arıcılık Okulu tarafından her yıl gerçekleştirilen arı yetiştiriciliği eğitimleri devam ediyor. Bolu ve çevresindeki illerden de katılımın sağlandığı seminerde, 50'yi aşkın arı üreticisine eğitim verildi. Bolu İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün ev sahipliği yaptığı kursta teorik eğitimler üreticilerin gelişimine katkı sağladı. Arı üreticilerine, verimli bal, arıların muayenesi gibi önemli konularda seminer verildi. Bolu ve ilçelerinde arıcılık mesleğinin geliştirilmesi için eğitimlerin devam edeceği öğrenildi.

Yetkililer tarafından kursiyerlere, "Kelebeklerle beraber Bal Arıları varoluşumuzun devamlılığı, dünya çapında tarımın ve biyolojik çeşitliliğin sürdürülmesi için gereklidir. Ancak tozlaşmayı gerçekleştiren bu canlılar bilinçsiz pestisit kullanımı ve iklim değişikliği gibi antropojenik etkilerden kaynaklanan birçok zorluklarla karşı karşıyadırlar. Dünya Gıda ve Tarım Örgütü'nün bu yılki tema, arıların ve diğer tozlaştırıcıların tarım, ekolojik denge ve biyolojik çeşitliliğin korunmasındaki önemli rolü konusunda özellikle gençler arasında farkındalık oluşturmayı hedefliyor. Gençleri arıcılık faaliyetlerine, eğitim girişimlerine ve savunuculuk çabalarına dahil etmeyi planlamaktadır. Uzun zamandır devam eden kurslarımızın çoğuna gençler ve bayanlar katılım sağlamaktadırlar. İklim ve arı dostu tarım sistemlerini teşvik etmek ve tarım ilaçlarına olan bağımlılığı azaltmak tozlaşmanın sürdürülebilirliğine vesile olacaktır" denildi.

Kursa katılan arıcı üreticiliği yapan bir vatandaş, "Bu kurs birçok alanda bize katkı sağladı. Faydalı olduğunu düşünüyorum. Her arıcının katılması gereken bir kurs. Kendi açımdan çok faydalı oldu" dedi.

Kaynak: İHA

Bolu, Tarım, Çevre, Eğitim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bolu'da Arıcılık Okulu ile Arıcılığın Püf Noktaları Öğreniliyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bolu'da Arıcılık Okulu ile Arıcılığın Püf Noktaları Öğreniliyor - Son Dakika
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