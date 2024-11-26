Bolu'da askerlik şubesinin duvarının dibine bırakılan çanta fünye ile patlatıldı.
Tabaklar Mahallesi'ndeki askerlik şubesinin duvarının dibinde çanta gören vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.
İhbarı değerlendiren polis ekipleri, askerlik şubesinin çevresindeki cadde ve sokakları araç ve yaya trafiğine kapattı.
Bomba imha robotuyla yapılan incelemede çantanın içinde kırmızı renkli cisim görüldü. Çantanın imha edilmesine karar veren ekiplerin hazırladığı düzenek, bomba imha robotuyla çantanın yanında patlatıldı. Çantanın içindeki cismin cüzdan olduğu belirlendi.
Ekipler, çantanın sahibine ulaşmak için çalışma başlattı.
Son Dakika › Güncel › Bolu'da Askerlik Şubesine Bomba İhbarı - Son Dakika
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