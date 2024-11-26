Bolu'da Askerlik Şubesine Bomba İhbarı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Bolu'da Askerlik Şubesine Bomba İhbarı

Bolu\'da Askerlik Şubesine Bomba İhbarı

Bolu'da askerlik şubesinin önündeki çanta patlatıldı, içinden cüzdan çıktı. Sahibi aranıyor.

26.11.2024 12:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bolu'da askerlik şubesinin duvarının dibine bırakılan çanta fünye ile patlatıldı.

Tabaklar Mahallesi'ndeki askerlik şubesinin duvarının dibinde çanta gören vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.

İhbarı değerlendiren polis ekipleri, askerlik şubesinin çevresindeki cadde ve sokakları araç ve yaya trafiğine kapattı.

Bomba imha robotuyla yapılan incelemede çantanın içinde kırmızı renkli cisim görüldü. Çantanın imha edilmesine karar veren ekiplerin hazırladığı düzenek, bomba imha robotuyla çantanın yanında patlatıldı. Çantanın içindeki cismin cüzdan olduğu belirlendi.

Ekipler, çantanın sahibine ulaşmak için çalışma başlattı.

Kaynak: AA

Acil Durum, Güvenlik, Olaylar, 3-sayfa, Güncel, bolu, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bolu'da Askerlik Şubesine Bomba İhbarı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

13:25 Bahçeli’nin çağrısına DEM Parti’den jet yanıt: İmralı’ya gitmek için başvuru yapacağız Bahçeli'nin çağrısına DEM Parti'den jet yanıt: İmralı'ya gitmek için başvuru yapacağız
13:07 Ankara’da görüşme hareketliliği Bahçeli ve Ahmet Türk’ten art arda açıklamalar Ankara'da görüşme hareketliliği! Bahçeli ve Ahmet Türk'ten art arda açıklamalar
12:26 Yenidoğan Çetesi davasında kan donduran sözler: Kötü bir bebekti Yenidoğan Çetesi davasında kan donduran sözler: Kötü bir bebekti
11:49 Yoğun bakımlara yapay zeka destekli anlık takip sistemi geliyor Yoğun bakımlara yapay zeka destekli anlık takip sistemi geliyor
10:27 Erdoğan’dan teğmenler için talimat Erdoğan'dan teğmenler için talimat
17:11 Fenerbahçe’den kaçarak giden futbolcu şimdi bir ülkeyi sallıyor Fenerbahçe'den kaçarak giden futbolcu şimdi bir ülkeyi sallıyor
17:09 NATO Genel Sekreteri Rutte, Türkiye’nin savunma sanayisini öve öve bitiremedi NATO Genel Sekreteri Rutte, Türkiye'nin savunma sanayisini öve öve bitiremedi
17:08 İsrail ve Lübnan, savaşın bitmesi için bazı konularda anlaştı İsrail ve Lübnan, savaşın bitmesi için bazı konularda anlaştı
17:03 Nicolo Zaniolo’dan şaşırtan istatistik Nicolo Zaniolo'dan şaşırtan istatistik
16:55 Devlet hastanesinde mide bulandıran görüntü Devlet hastanesinde mide bulandıran görüntü
16:53 Damadın kendisini en yakın arkadaşı ile aldattığını öğrenen gelin, 7 kilometre yürüyerek ailesinin evine gitti Damadın kendisini en yakın arkadaşı ile aldattığını öğrenen gelin, 7 kilometre yürüyerek ailesinin evine gitti
16:53 Karaman’da tipiye yakalanan 350 koyun ve eşek donarak telef oldu Karaman'da tipiye yakalanan 350 koyun ve eşek donarak telef oldu
16:52 Tezgahlar doldu taştı: Kilosu 150 TL’den satılıyor Tezgahlar doldu taştı: Kilosu 150 TL'den satılıyor
16:33 Enes Ünal, geri dönüyor Enes Ünal, geri dönüyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.11.2024 13:37:22. #1.13#
SON DAKİKA: Bolu'da Askerlik Şubesine Bomba İhbarı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.