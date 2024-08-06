Bolu'da ATV ile çarpışan motosiklet sürücüsü ağır yaralandı

Güncel

Bolu'da ATV ile çarpışan motosiklet sürücüsünün ağır yaralandığı kaza güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Köroğlu Mahallesi Köroğlu Sokak'ta ilerleyen Yusuf Çetin G. idaresindeki 14 ACR 679 plakalı motosiklet ile ara sokağa girmeye çalışan Batuhan Arda Y'nin kullandığı 34 EFO 186 plakalı ATV çarpıştı. Motosikletten düşen sürücü yola savrulurken ATV kullanıcısı kaçtı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Yusuf Çetin G. yoğun bakıma alındı.

Batuhan Arda Y. ise polis ekiplerinin çalışması sonucu yakalandı.

Bu arada kaza, bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.