Bolu'da Baca Yangını Kontrol Altına Alındı

Bolu'da 5 katlı binada çıkan baca yangını itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Aktaş Mahallesi Köroğlu Sokak'ta 5 katlı bir apartmanın bacasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, yangını büyümeden söndürdü.
Ekipler, vatandaşlara bacalarını temizlemeleri konusunda uyarıda bulundu.
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