Bolu'da Çarpışma: Sürücü Yaralandı

BOLU'nun Gerede ilçesinde karşı şeride geçmek isteyen sürücünün kullandığı otomobile, minibüs çarptı. Kaza güvenlik kamerasına yansırken, otomobil sürücüsü yaralandı.

Kaza, sabah 08.20 sıralarında Gerede-Ankara yolu üzerindeki Esentepe Bölge Trafik İstasyonu mevkisinde meydana geldi. Karşı şeride geçmek isteyen İsa C. yönetimindeki 06 KK 686 plakalı otomobile, Adil Ş. idaresindeki 14 KA 999 plakalı minibüs çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan minibüs, refüje çıktı. Kazanın ardından olay yerine polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Otomobilde sıkışan sürücü itfaiye ekibi tarafından çıkartıldı ardından hastaneye kaldırıldı. Diğer yandan kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

HABER: Mutlu YUCA/GEREDE(Bolu),