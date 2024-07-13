Bolu\'da Cep Telefonu Şarj Aleti Yangını: Ev Kullanılamaz Hale Geldi

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BOLU'da prize takılı halde bırakılan cep telefonu şarj aleti alev aldı, evin bir odası yanarak kullanılmaz hale geldi.

Yangın, saat 20.30 sıralarında Borazanlar Mahallesi Erbay Sokak'ta bulunan bir apartmanda meydana geldi. Burak Alagözoğlu'nun kiracı olarak oturduğu dairenin yatak odasında prize takılı halde bırakılan cep telefonu şarj aleti alev aldı. Tutuşan şarj aletindeki alevler, önce bitişiğindeki yatağa, ardından odanın tamamına yayıldı. Dumanı fark eden ev sakinleri itfaiyeye haber verdi. Yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında, evin odası kullanılmaz hale gelirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.