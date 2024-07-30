Bolu'da Çevreyi Kirleten 2 Firmaya 4 Milyon 643 Bin Lira Cezai İşlem Uygulandı

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Bolu'da çevreyi kirlettikleri gerekçesiyle 2 firmaya 4 milyon 643 bin lira ceza kesildi.

Kent merkezinden geçen Büyüksu Deresi'nde kirlilik ihbarı üzerine Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.

Denetimler sonucu Vakıfgeçitveren ile Doğancı köyleri mevkilerindeki 2 beyaz et firmasının dereyi kirlettiği tespit edildi.

Toplam 4 milyon 643 bin lira cezai işlem uygulanan 2 firma hakkında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünce Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunuldu.