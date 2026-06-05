Bolu'da Çiçekler Söküldü - Son Dakika
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Bolu'da Çiçekler Söküldü

Bolu\'da Çiçekler Söküldü
05.06.2026 09:44
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Fatma Aydın'ın lokantası önündeki çiçekler, bir kişi tarafından kökünden söküldü. Güvenlik kamerası kaydetti.

BOLU'da lokanta işleten Fatma Aydın'ın iş yerinin önüne ektiği rengarenk çiçekler, aynı günün akşamı yoldan geçen bir kişi tarafından kökünden söküldü. O anlar, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Borazanlar Mahallesi Hürriyet Caddesi'nde lokanta işleten Fatma Aydın, iş yerinin önünü saksılara ektiği rengarenk çiçeklerle süsledi. Aydın'ın yeni ektiği çiçekler aynı günün akşamında yoldan geçen bir kişi tarafından söküldü. Sabah iş yerini açan Aydın, saksıdaki çiçeklerin kökünden kopartıldığını fark etti. Yoldan geçen bir kişinin çiçekleri kopardığı anlar, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Çiçeklerinin kökünden kopartılarak alınmasına üzüldüğünü belirten Aydın, "Çiçekleri o gün dikmiştim. Ertesi sabah geldiğimde baktım çiçek yolunmuş ve kökleri kala kalmış. Sonra kameralardan baktığımda hunharca yolunduğunu gördüm. Çok üzüldüm. Bir emek sarf etmiştim ve onların umutla büyümesini bekledim" dedi.

Kaynak: DHA

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