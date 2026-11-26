Bolu'da D-100 kavşağında taksiyle otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bolu'da D-100 karayolunun Sanayi kavşağı mevkisinde taksi ile otomobil çarpıştı. Kazada araçlarda bulunan 2 kişi yaralanırken yaralılar hastanede tedavi altına alındı ve soruşturma başlatıldı.
BOLU'da D-100 karayolunda kavşakta taksi ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.
Kaza, saat 20.30 sıralarında D-100 karayolu geçişinin Sanayi kavşağı mevkisinde meydana geldi. Kavşakta, kent merkezinden gelerek karşı yöne geçmek isteyen taksi ile Ankara yönüne giden otomobil çarpıştı. Kazanın ardından olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada araçlarda bulunan 2 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerinde yapılan müdahalenin ardından sevk edildikleri hastanede tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: DHA
Sizin düşünceleriniz neler ?