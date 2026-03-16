Bolu'da Darbedilen Adam Hayatını Kaybetti

Bolu'da tartıştığı kişi tarafından darbedilen 67 yaşındaki Naim Acar'ın tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmesine ilişkin gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Büyük Cami Mahallesi'ndeki Demokrasi Parkı'nda 8 Mart'ta tartışma yaşadığı üniversite öğrencisi K.K'nin (20) yumruk atması sonucu yere düşerek yaralanan Naim Acar, kaldırıldığı İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'nde 8 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti.
Olay günü yakalandıktan sonra ifadesi alınarak serbest bırakılan K.K, Acar'ın hayatını kaybetmesinin ardından polis ekiplerince yeniden gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen K.K, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
