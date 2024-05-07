Bolu'da Gençler Boks Makinesine Zarar Verdi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Bolu'da Gençler Boks Makinesine Zarar Verdi

Bolu\'da Gençler Boks Makinesine Zarar Verdi

Bolu'da Atatürk Orman Parkı'ndaki bir büfenin güvenlik kamerası tarafından kaydedilen görüntülerde, 4 genç boks makinesine zarar veriyor. Gençler, kilitli olan yumruk topunu indirmek için çaba harcarken, amaçlarına ulaşamayınca makinenin boks topunu delici aletle patlatıyorlar.

07.05.2024 21:55  Güncelleme: 21:56
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bolu'da bir grup gencin boks makinesine zarar verdiği anlar, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Aşağısoku Mahallesi Atatürk Orman Parkı'ndaki büfenin sahibi, iş yerine geldiğinde parayla çalışan boks makinesine zarar verildiğini fark etti.

Güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen büfe sahibi, akşam saatlerinde gelen 4 gencin, kullanıma kapalı boks makinesine zarar verdiğini görünce durumu polise bildirdi.

Kamera kayıtlarında, uzun süre makineyi çalıştırmak isteyen gençlerin, cihazın kilitli olan yumruk topunu indirmek için dakikalarda çaba harcaması yer alıyor.

Boks makinesine tekme atan ve topu zorla indirmeye çalışan gençlerin, amaçlarına ulaşamayınca makinenin boks topunu delici aletle patlattıkları görülüyor.

Kaynak: AA

Güvenlik Kamerası, Bolu, Güvenlik, Güvenlik Kamerası, Suç, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bolu'da Gençler Boks Makinesine Zarar Verdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


20:53 Okul müdürünü vuran öğrencinin liseye silahla geliş ve gidiş anı kamerada Okul müdürünü vuran öğrencinin liseye silahla geliş ve gidiş anı kamerada
20:46 Sinan Ateş’in eşinden cinayetle ilgili iddianameye tepki Sinan Ateş'in eşinden cinayetle ilgili iddianameye tepki
19:43 Hamas Kahire’ye ulaştı: İsrailli rehinelerin serbest bırakılması için son şans Hamas Kahire'ye ulaştı: İsrailli rehinelerin serbest bırakılması için son şans
19:10 TBMM’de “1400 sene“ tartışması CHP ve AK Partili vekiller arasında tansiyon yükseldi TBMM'de "1400 sene" tartışması! CHP ve AK Partili vekiller arasında tansiyon yükseldi
18:02 Türkiye’nin 5 yıllık kredi risk primi düşüşe geçti Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk primi düşüşe geçti
21:09 Sadettin Saran’dan şartlı adaylık açıklaması Ali Koç’a süre verdi Sadettin Saran'dan şartlı adaylık açıklaması! Ali Koç'a süre verdi
20:30 Çamur havuzuna döndü Sel suları stadyumu yuttu Çamur havuzuna döndü! Sel suları stadyumu yuttu
19:58 İstanbul’da yabancı uyruklu öğrencinin silahla vurduğu okul müdürü hayatını kaybetti İstanbul'da yabancı uyruklu öğrencinin silahla vurduğu okul müdürü hayatını kaybetti
19:41 Sinan Ateş cinayetiyle ilgili 22 şüpheli hakkında iddianame kabul edildi Sinan Ateş cinayetiyle ilgili 22 şüpheli hakkında iddianame kabul edildi
18:57 Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, PFDK’ya sevk edildi Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, PFDK'ya sevk edildi
18:51 Netanyahu İsrail’in Refah saldırısını skandal sözlerle açıkladı Netanyahu İsrail'in Refah saldırısını skandal sözlerle açıkladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.05.2024 22:12:56. #1.11#
SON DAKİKA: Bolu'da Gençler Boks Makinesine Zarar Verdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement