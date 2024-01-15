 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Bolu Gölcük Tabiat Parkı'ndaki Göl Buz Tutarak Harika Manzaralar Oluşturdu - Son Dakika
Üye Girişi

Bolu Gölcük Tabiat Parkı'ndaki Göl Buz Tutarak Harika Manzaralar Oluşturdu

Bolu'da soğuk hava sonrası Gölcük Tabiat Parkı'ndaki gölün yüzeyi tamamen dondu. Eksi 15 dereceye düşen hava sıcaklığıyla birlikte tabiat parkında güzel manzaralar oluştu. Tatilciler, donan gölün keyfini çıkararak yürüyüş yaptı.

Bolu Gölcük Tabiat Parkı\'ndaki Göl Buz Tutarak Harika Manzaralar Oluşturdu
15.01.2024 - 12:23,
Abone Ol

BOLU'da soğuk hava sonrası Gölcük Tabiat Parkı'ndaki gölün yüzeyi, buz tuttu.

Kar yağışı ile beyaza bürünen Gölcük Tabiat Parkı'nda, bu kez dondurucu soğuk etkili oldu. Hava sıcaklığı gece saatlerinde eksi 15 dereceye düşerken, tabiat parkındaki gölün yüzeyi tamamen dondu. Donan göl ile tabiat parkında güzel manzaralar oluşurken, tatilciler manzaranın keyfini çıkarıp, yürüyüş yaptı.

Kaynak: DHA
YORUMLAR

Gölcük, Hava Durumu, Doğa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bolu Gölcük Tabiat Parkı'ndaki Göl Buz Tutarak Harika Manzaralar Oluşturdu - Son Dakika


13:31
Gözaltına alınıp serbest bırakılan Antalyaspor'un İsrailli futbolcusu Jehezkel sınır dışı edildi Gözaltına alınıp serbest bırakılan Antalyaspor'un İsrailli futbolcusu Jehezkel sınır dışı edildi
13:31
Cem Yılmaz'ın 4 bin TL'lik bilet fiyatını az bulan Tuğba Ekinci: En az 10 bin TL olmalı Cem Yılmaz'ın 4 bin TL'lik bilet fiyatını az bulan Tuğba Ekinci: En az 10 bin TL olmalı
13:16
Konyaspor'un yeni teknik direktörü Fahrudin Omerovic Konyaspor'un yeni teknik direktörü Fahrudin Omerovic
13:14
İl divanında gerginlik! Yeniden Refah Partililer, Bahçelievler Belediye Başkanı Bahadır'ı yuhaladı İl divanında gerginlik! Yeniden Refah Partililer, Bahçelievler Belediye Başkanı Bahadır'ı yuhaladı
12:58
'Özerkliği kabul edebiliriz' paylaşımı yaptı mı? Destici'den açıklama var "Özerkliği kabul edebiliriz" paylaşımı yaptı mı? Destici'den açıklama var
12:37
Düğün salonunda yaşanan silahlı dehşet anlarına ait yeni görüntüler ortaya çıktı Düğün salonunda yaşanan silahlı dehşet anlarına ait yeni görüntüler ortaya çıktı
12:15
MHP'nin 3 il ve 52 ilçede belediye başkan adayı daha belli oldu MHP'nin 3 il ve 52 ilçede belediye başkan adayı daha belli oldu
11:56
Gözaltına alınan Antalyaspor'un İsrailli futbolcusu Sagiv Jehezkel serbest bırakıldı Gözaltına alınan Antalyaspor'un İsrailli futbolcusu Sagiv Jehezkel serbest bırakıldı

Son Dakika
13:31 Gözaltına alınıp serbest bırakılan Antalyaspor'un İsrailli futbolcusu Jehezkel sınır dışı edildi
13:31 Cem Yılmaz'ın 4 bin TL'lik bilet fiyatını az bulan Tuğba Ekinci: En az 10 bin TL olmalı
13:16 Konyaspor'un yeni teknik direktörü Fahrudin Omerovic
13:14 İl divanında gerginlik! Yeniden Refah Partililer, Bahçelievler Belediye Başkanı Bahadır'ı yuhaladı
12:58 "Özerkliği kabul edebiliriz" paylaşımı yaptı mı? Destici'den açıklama var
12:37 Düğün salonunda yaşanan silahlı dehşet anlarına ait yeni görüntüler ortaya çıktı
12:15 MHP'nin 3 il ve 52 ilçede belediye başkan adayı daha belli oldu
11:56 Gözaltına alınan Antalyaspor'un İsrailli futbolcusu Sagiv Jehezkel serbest bırakıldı
11:34 İzlanda'da deprem çatlağına düşen işçi için arama çalışmaları başlatıldı
11:31 Rüzgar Çetin, Ahmet Nur Çebi'nin kızıyla nişanlandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.01.2024 13:52:23. #1.13#
SON DAKİKA: Bolu Gölcük Tabiat Parkı'ndaki Göl Buz Tutarak Harika Manzaralar Oluşturdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement