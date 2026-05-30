Bolu'da İki Trafik Kazası: 10 Yaralı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bolu'da İki Trafik Kazası: 10 Yaralı

30.05.2026 20:02
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bolu'da meydana gelen iki ayrı trafik kazasında toplam 10 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Bolu'da meydana gelen iki trafik kazasında 10 kişi yaralandı.

Mengen'den Bolu istikametine seyreden Ali Ö. idaresindeki 67 AAL 230 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Gökçesu Beldesi mevkisinde yoldan çıktı.

Dere yatağına düşmekten ağaçlara takılarak kurtulan otomobilde bulunan 6 kişi yaralandı.

Diğer sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Araçtan çıkartılan 2'si çocuk 6 kişi sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Takla atan otomobildeki 4 kişi yaralandı

Aynı yolda seyreden Ersin K. yönetimindeki 14 AEB 112 plakalı otomobil de Müstakimler köyü mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak takla attı.

Kazada, otomobilde bulunan 4 kişi yaralandı.

Yaralılardan 2'si kaza yerinde ayakta tedavi edilirken, 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: AA

Güvenlik, 3. Sayfa, Trafik, Güncel, Yaşam, Bolu, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bolu'da İki Trafik Kazası: 10 Yaralı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Rusya’dan Avrupa’ya savaş ilanı gibi uyarı: Hiçbir şeye şaşırmayın, huzurlu uyku sona erdi Rusya'dan Avrupa'ya savaş ilanı gibi uyarı: Hiçbir şeye şaşırmayın, huzurlu uyku sona erdi
Adıyaman’da serinlemek için gölete giren 2 çocuk boğuldu Adıyaman'da serinlemek için gölete giren 2 çocuk boğuldu
UAEA Başkanı Grossi: İran’ın zenginleştirilmiş uranyumu Kazakistan’da depolanabilir UAEA Başkanı Grossi: İran'ın zenginleştirilmiş uranyumu Kazakistan'da depolanabilir
DMM, “TFF maçlarda İstiklal Marşı’nı kaldırdı“ iddiasını yalanladı DMM, "TFF maçlarda İstiklal Marşı'nı kaldırdı" iddiasını yalanladı
Marmaris’te batan tur teknesindeki tahliye anına ait görüntüler ortaya çıktı Marmaris’te batan tur teknesindeki tahliye anına ait görüntüler ortaya çıktı
Adıyaman’da feci kaza: 3 ölü, 4 yaralı Adıyaman'da feci kaza: 3 ölü, 4 yaralı

19:55
Yorumu size bırakıyoruz Tepkiler çığ gibi
Yorumu size bırakıyoruz! Tepkiler çığ gibi
19:52
Dev finale damga vuran olay Yere oturup telefonları açtılar
Dev finale damga vuran olay! Yere oturup telefonları açtılar
19:43
Özgü Özel’in yanınsa saf tutan milletvekilleri belli oldu
Özgü Özel'in yanınsa saf tutan milletvekilleri belli oldu
18:20
Kanye West konseri İstanbul’u kilitledi, metrolarda adım atacak yer kalmadı
Kanye West konseri İstanbul'u kilitledi, metrolarda adım atacak yer kalmadı
18:19
Özgür Özel’in mitingine katılamayan CHP’li belediye başkanı, kendi maketini yolladı
Özgür Özel'in mitingine katılamayan CHP'li belediye başkanı, kendi maketini yolladı
17:54
Kılıçdaroğlu, “Hain“ sloganlarına kendisini Atatürk’e benzeterek yanıt verdi
Kılıçdaroğlu, "Hain" sloganlarına kendisini Atatürk'e benzeterek yanıt verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.05.2026 20:13:49. #.0.5#
SON DAKİKA: Bolu'da İki Trafik Kazası: 10 Yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.