Bolu'da Kar Nedeniyle Eğitime 1 Gün Ara Verildi

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BOLU'da kar nedeniyle merkez ile Gerede, Dörtdivan, Yeniçağa ve Mengen ilçesinde taşımalı eğitime tabi köylerden gelen öğrenciler için eğitime 1 gün ara verildi.

Bolu'da aralıklarla etkili olan kar nedeniyle taşımalı eğitimle okula gelen öğrenciler için eğitime 1 gün ara verildi. Bolu Valiliğinden yapılan açıklamada, "İlimizin bir kısmında yaşanan olumsuz hava koşulları nedeniyle ulaşımda oluşabilecek risk ve tehlikelere karşı tedbir amacıyla, ilimiz merkez ilçe ile Gerede, Dörtdivan, Yeniçağa ve Mengen ilçelerimizde taşımalı eğitime tabi köylerden gelen tüm öğrencilerimiz için 20 Şubat 2025 Perşembe günü eğitim-öğretime bir (1) gün ara verilmiştir" denildi.