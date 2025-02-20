Bolu'da Kar Nedeniyle Eğitime 1 Gün Ara Verildi - Son Dakika
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Bolu'da Kar Nedeniyle Eğitime 1 Gün Ara Verildi

Bolu'da etkili olan kar yağışı nedeniyle, taşımalı eğitime tabi köylerden gelen öğrenciler için eğitim 1 gün durduruldu. Bolu Valiliği, ulaşımda oluşabilecek riskler nedeniyle bu kararın alındığını açıkladı.

20.02.2025 00:27
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BOLU'da kar nedeniyle merkez ile Gerede, Dörtdivan, Yeniçağa ve Mengen ilçesinde taşımalı eğitime tabi köylerden gelen öğrenciler için eğitime 1 gün ara verildi.

Bolu'da aralıklarla etkili olan kar nedeniyle taşımalı eğitimle okula gelen öğrenciler için eğitime 1 gün ara verildi. Bolu Valiliğinden yapılan açıklamada, "İlimizin bir kısmında yaşanan olumsuz hava koşulları nedeniyle ulaşımda oluşabilecek risk ve tehlikelere karşı tedbir amacıyla, ilimiz merkez ilçe ile Gerede, Dörtdivan, Yeniçağa ve Mengen ilçelerimizde taşımalı eğitime tabi köylerden gelen tüm öğrencilerimiz için 20 Şubat 2025 Perşembe günü eğitim-öğretime bir (1) gün ara verilmiştir" denildi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Bolu'da Kar Nedeniyle Eğitime 1 Gün Ara Verildi - Son Dakika

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