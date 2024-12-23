Bolu\'da Karaca Sürüsü Karla Kaplı Yaylaya İndi

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BOLU'nun Seben ilçesinde karla kaplı ormanda yiyecek bulmakta zorlanan karaca sürüsü, yaylaya indi. O anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kentin yüksek kesimleri, hafta sonu etkili olan kar yağışının ardından beyaz örtüyle kaplandı. Seben ilçesinde kar nedeniyle ormanda yiyecek bulmakta zorlanan karaca sürüsü, ormana yakın bölgelerde bulunan yaylaya indi. Sürü halinde karla kaplı alanda dolaşan karaca sürüsü, bir vatandaş tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Bir süre bölgede yiyecek arayan hayvanlar, daha sonra gözden kayboldu.

Haber: Mutlu YUCA/BOLU,