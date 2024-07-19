Bolu'da kırılan ağaç dalı sonucu 1 kişi yaralandı

Bolu'da kırılan ağaç dalının yere düşmesi sonucu 1 kişi yaralandı.
Tabaklar Mahallesi İbni Sina Caddesi'nde bulunan bir söğüt ağacının dalı kırılarak yere düştü.
Bu sırada bölgede bulunan bir kişi yaralandı.
Yaralı kişi, bölgeye gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Belediye ekipleri, dalı keserek olay yerinden kaldırmak için çalışma başlattı.
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