Bolu'da, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı şüphesiyle tedavi gören kadın yaşamını yitirdi.
Gerede ilçesine bağlı Kapaklı köyünde yaşayan 77 yaşındaki Şerife Halıcı, rahatsızlanması üzerine Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Tetkikler sonucu KKKA şüphesiyle tedavi altına alınan kadın, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Yakınları tarafından hastaneden alınan Halıcı'nın cenazesi, kılınan namazın ardından toprağa verildi.
Son Dakika › Güncel › Bolu'da KKKA Şüphesiyle Bir Kadın Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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