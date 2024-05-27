Bolu\'da Mesleki Eğitimin Geleceği Çalıştayı Düzenlenecek

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Bolu'da yarın "Mesleki Eğitimin Geleceği Çalıştayı" düzenlenecek.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, mesleki eğitimin mevcut durumunun değerlendirilmesi, karşılaşılan sorunların tespit edilip çözüm yollarının aranması amacıyla Bolu Valiliği koordinesinde çalıştay düzenleneceği belirtildi.

Bolu Dağı'ndaki bir otelde gerçekleştirilecek çalıştayda, eğitimdeki yeniliklerin ve gelişmelerin yakından takip edilerek öğrencilerin çağın gereksinimlerine uygun yetkinlikler kazanmasını sağlamak için atılacak adımların planlanacağı bildirildi.

Ayrıca, akademisyenlerin, sektör temsilcilerinin, öğretmenlerin ve diğer paydaşların, mesleki eğitimin kalitesini, etkinliğini artıracak projeleri ve stratejileri belirlemek için görüş alışverişinde bulunacağı aktarıldı.