Bolu'da Motosiklet Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bolu'da Motosiklet Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti

Bolu\'da Motosiklet Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti
23.06.2026 02:45
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bolu'da direksiyon hakimiyetini kaybeden motosiklet sürücüsü kaza sonucu yaşamını yitirdi.

BOLU'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği motosiklet kaldırım taşına çaptıktan sonra metrelerce savruldu. Kazada motosiklet sürücüsü olay yerinde yaşamını yitirdi.

Kaza, saat 01.00 sıralarında Karaköy Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Bolu'dan Gölköy istikametine giden Hakan Özdemir(45) idaresindeki 01 ANC 826 plakalı motosiklet, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yol kenarındaki kaldırımın taşına çarparak, metrelerce savruldu. Yoldan geçen sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlisinin yaptığı kontrolde motosiklet sürücüsünün yaşamını yitirdiği belirlendi. Kaza yerine gelen Özdemir'in yakınları gözyaşlarına boğuldu.

Olay Yeri İnceleme ekipleri kazanın olduğu alanda inceleme yaptı. Özdemir'in cenazesi olay yerinde yapılan incelemenin ardından hastanenin morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

Motosiklet, Güvenlik, 3. Sayfa, Ulaşım, Güncel, Yaşam, Bolu, Kaza, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bolu'da Motosiklet Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Karaal kaçırma davasında 12 şüpheli adliyede Karaal kaçırma davasında 12 şüpheli adliyede
Dünya Kupası zaferi koca ülkeyi sokağa döktü Dünya Kupası zaferi koca ülkeyi sokağa döktü
Milyonlarca sürücüye kritik uyarı Ehliyetinize hemen bakın, iptal olabilir Milyonlarca sürücüye kritik uyarı! Ehliyetinize hemen bakın, iptal olabilir
“Kapalılar imha edilsin“ diyen kadına ters kelepçe "Kapalılar imha edilsin" diyen kadına ters kelepçe
“Cumhur İttifakı Ocakları Genel Başkanıyım“ deyip AVM denetlemeye kalktı "Cumhur İttifakı Ocakları Genel Başkanıyım" deyip AVM denetlemeye kalktı
Havuzda tesettür krizi Savcılık itiraz etti, site görevlisi tutuklandı Havuzda tesettür krizi! Savcılık itiraz etti, site görevlisi tutuklandı

23:48
Osimhen’e beklenen rekor teklif geldi
Osimhen'e beklenen rekor teklif geldi
23:19
Hakan Çalhanoğlu’nun eşinden tepki çeken paylaşım
Hakan Çalhanoğlu'nun eşinden tepki çeken paylaşım
22:40
Silifke Belediyesi’ne yönelik soruşturmada 600 bin TL’lik rüşvet karton bardak kolisinden çıktı
Silifke Belediyesi'ne yönelik soruşturmada 600 bin TL'lik rüşvet karton bardak kolisinden çıktı
20:47
Yılanların dansı kameralara yansıdı
Yılanların dansı kameralara yansıdı
20:28
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan MKYK toplantısında önemli Terörsüz Türkiye mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan MKYK toplantısında önemli Terörsüz Türkiye mesajı
20:17
İşte ünlü oyuncu Ufuk Özkan’ın son hali
İşte ünlü oyuncu Ufuk Özkan'ın son hali
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.06.2026 03:14:30. #7.13#
SON DAKİKA: Bolu'da Motosiklet Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.