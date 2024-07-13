Bolu'da motosikletin çarptığı yaya yaralandı.
Araç trafiğine kapalı olan İzzet Baysal Caddesi'nde sürücüsünün ismi öğrenilemeyen plakasız motosiklet, caddede yürüyen Mehmet Ç'ye çarptı.
Motosikletin çarptığı yaya kolundan ve başından yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı, Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesine kaldırıldı.
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