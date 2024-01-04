Bolu Kıbrıscık\'ta Müziğe Yatkın Öğrenciler İçin Yetenek Testi Yapıldı

Bolu'nun Kıbrıscık ilçesinde müziğe yatkın öğrencilerin belirlenmesi için yetenek testi yapıldı.

Kıbrıscık İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Halk Eğitim Merkezi bünyesinde 5-15 yaş aralığındaki çocuklara yapılan yetenek testiyle müziğe olan yatkınlıkları ölçüldü.

Yapılan çalışmayla çocukların spor gibi müziğe de ilgi duymasının sağlanması amaçlanıyor.

Çocuklara bu kapsamda gitar, bağlama, kemanın yanı sıra solfej eğitimi verilecek.