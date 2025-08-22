Bolu'da Ormanlar İçin Biyolojik Mücadele

Bolu'nun Göynük ilçesindeki ormanlarda kabuk böceği zararlısı ve dumansız yangına karşı biyolojik mücadele başlatıldı.

Göynük Orman İşletme Müdürlüğü Dedeler Orman İşletme Şefliği ekipleri tarafından Dedeler köyü Köper mevkisi ile belirlenen kritik bölgelere 30 feromon tuzağı yerleştirildi.

Yetkililer, ormanları hem yangına hem de böcek zararlısına karşı biyolojik yöntemlerle korumaya devam ettiklerini bildirdi.