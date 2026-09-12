Bolu'da otluk alandan 3 eve sıçrayan yangın itfaiye ve arazözlerle söndürüldü - Son Dakika
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Bolu'da otluk alandan 3 eve sıçrayan yangın itfaiye ve arazözlerle söndürüldü

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Bolu Sağlık Mahallesi Orkide Sokak'taki otluk alanda başlayan yangın, çevredeki 3 eve ve bir odunluğa sıçradı. İtfaiye ile orman işletmesi arazözlerinin müdahalesiyle söndürülen yangında odunluk kullanılamaz hale geldi, 3 evde hasar oluştu.

Bolu'da otluk alanda başlayıp çevredeki 3 eve ve odunluğa sıçrayan yangın söndürüldü.

Sağlık Mahallesi Orkide Sokak'taki otluk alanda yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen yangın, çevredeki 3 eve ve odunluğa sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yangın, Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ile Bolu Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı arazözlerin müdahalesi sonucu söndürüldü.

Yangında odunluk kullanılamaz hale gelirken 3 evde hasar oluştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Bolu'da otluk alandan 3 eve sıçrayan yangın itfaiye ve arazözlerle söndürüldü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bolu'da otluk alandan 3 eve sıçrayan yangın itfaiye ve arazözlerle söndürüldü - Son Dakika
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