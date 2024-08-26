Bolu'da otomobil çocuğa çarptı

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Bolu'nun Gerede ilçesinde otomobil sürücüsünün bisikletli çocuğa çarpması güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

İddiaya göre, Kitirler Mahallesi'nde 11 Ağustos'ta kadın sürücü G.M.U, Belkıs Sabancı Sokak üzerinde oğluyla kavga eden 12 yaşındaki bisikletli S.E.Y'ye otomobiliyle çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşen çocuk aracın altında kaldı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince Gerede Devlet Hastanesi'ne kaldırılan çocuğun vücudunda kırıklar oluştuğu tespit edildi.

Olay sonrası gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen G.M.U'ya, mahkeme tarafından ev hapsi cezası verildi.

Bu arada, otomobilin çocuğa çarpma anı ve sonrasında yaşananlar çevredeki bir güvenlik kamerasınca görüntülendi.