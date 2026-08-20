Bolu'da Otomobil Kaza Yaptı, İki Yaralı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bolu'da Otomobil Kaza Yaptı, İki Yaralı

Bolu\'da Otomobil Kaza Yaptı, İki Yaralı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bolu'da sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil, park halindeki araca ve cami duvarına çarptı.

BOLU'da sürücüsünün kontrolünü yitirdiği otomobil, önce park halindeki araca ardından da yaklaşık 100 metre ilerideki caminin duvarına çarptı. Kazada sürücü E.İ. ile araçta bulunan H.F. yaralandı.

Kaza, saat 11.30 sıralarında Sağlık Mahallesi Yelki Sokak'ta meydana geldi. E.İ.'nin kontrolünü yitirdiği 14 ACC 234 plakalı otomobil, park halindeki 14 ABG 141 plakalı otomobile ardından da 100 metre ilerideki Cuma Pazarı Yanı Camisi'ne çarptı. Camideki imam odasının duvarını yıkıp içeriye giren otomobilin sürücüsü ve yanında bulunan H.F. yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kaza sırasında odada kimsenin olmadığı öğrenildi. Kazada yaralanan sürücü E.İ. ile otomobilde bulunan H.F., sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'ne kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: DHA

Trafik Kazaları, Güncel, Cami, Kaza, Bolu, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bolu'da Otomobil Kaza Yaptı, İki Yaralı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kilosu 600 bin TL Dünyanın en pahalı baharatı için dikim başladı Kilosu 600 bin TL! Dünyanın en pahalı baharatı için dikim başladı
İlkay Çiçek hakkında dikkat çeken iddia: 1,5 yıl boyunca AK Parti’ye geçmek için uğraşmış İlkay Çiçek hakkında dikkat çeken iddia: 1,5 yıl boyunca AK Parti'ye geçmek için uğraşmış
Yaren doktor olacaktı Onu hayattan koparan alkollü sürücüye verilen ceza vicdanları yaraladı Yaren doktor olacaktı! Onu hayattan koparan alkollü sürücüye verilen ceza vicdanları yaraladı
Trump durdurulmasını istemişti İsrail’in Gazze saldırısında can kaybı 9’a yükseldi Trump durdurulmasını istemişti! İsrail'in Gazze saldırısında can kaybı 9'a yükseldi
Karısını kurt sanıp öldürdü İşte o koca için verilen karar Karısını kurt sanıp öldürdü! İşte o koca için verilen karar
Türkiye’den kaçırırken yakalandılar Yabancı uyruklu şahıslara 1,4 milyon TL ceza Türkiye’den kaçırırken yakalandılar! Yabancı uyruklu şahıslara 1,4 milyon TL ceza

13:58
Fenerbahçe’de bir ayrılık daha kapıda Aziz Yıldırım “Kulüp bul“ dedi
Fenerbahçe'de bir ayrılık daha kapıda! Aziz Yıldırım "Kulüp bul" dedi
13:28
Alparslan Kuytul’un yeğeni bakın kim çıktı İtirafçı bile olmuş
Alparslan Kuytul'un yeğeni bakın kim çıktı! İtirafçı bile olmuş
13:08
KAP geldi İşte Galatasaray’ın yeni 10 numarası
KAP geldi! İşte Galatasaray'ın yeni 10 numarası
12:43
Rusya’dan İsrail’e tarihi uyarı: Bu gidişle yok olacaklar
Rusya'dan İsrail'e tarihi uyarı: Bu gidişle yok olacaklar
12:04
Türkiye’den İsrail’e ültimatom gibi uyarı: Saldırılara son ver
Türkiye'den İsrail'e ültimatom gibi uyarı: Saldırılara son ver
11:38
Toprağın onlarca insanı diri diri yuttuğu an kamerada
Toprağın onlarca insanı diri diri yuttuğu an kamerada
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.08.2026 14:03:49. #7.12#
SON DAKİKA: Bolu'da Otomobil Kaza Yaptı, İki Yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.