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Bolu'da otomobilin çarptığı köpek yavrusu telef oldu - Son Dakika
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Bolu'da otomobilin çarptığı köpek yavrusu telef oldu

Bolu'da M.K'nin kullandığı otomobil, Sağlık Mahallesi'nde köpek yavrusuna çarptı. Otomobil olay yerinden uzaklaşırken, İl Emniyet Müdürlüğü HAYDİ ve veteriner ekipleri sevk edildi. Köpek yavrusu, Bolu Belediyesi Hayvan Hastanesi'ne götürülerek müdahale edildi ancak kurtarılamadı. Otomobil sürücüsüne idari para cezası uygulandı.

Bolu\'da otomobilin çarptığı köpek yavrusu telef oldu
28.12.2023 - 11:53,
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Bolu'da otomobilin çarptığı köpek yavrusu telef oldu.

Sağlık Mahallesi Vefa Sokak'ta M.K'nin kullandığı 14 EV 020 plakalı otomobil, köpek yavrusuna çarptı.

Bir süre bekleyen otomobil, daha sonra bölgeden uzaklaştı.

Durumu fark edenlerin haber vermesi üzerine bölgeye, İl Emniyet Müdürlüğü Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi (HAYDİ) ile veteriner ekipleri sevk edildi.

Bolu Belediyesi Hayvan Hastanesi yetkilileri tarafından hayvan hastanesine götürülen köpek yavrusu, müdahalelere rağmen telef oldu.

Öte yandan güvenlik kamerası kayıtlarından tespit edilen otomobil sürücüsüne idari para cezası uygulandığı öğrenildi.

Kaynak: AA
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