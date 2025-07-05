Bolu'da Otoyolda Kaza: 3 Yaralı

Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde kamyonla çarpışan otomobildeki 3 kişi yaralandı.

Otoyolun İstanbul istikametinde seyreden S.A. idaresindeki 81 ES 629 plakalı otomobil ile T.K. yönetimindeki 81 ADD 729 plakalı kamyon Bolu-Batı Gişeleri mevkisinde çarpıştı.

Kazada, otomobil sürücüsü ile araçta yolcu olarak bulunan R.N.A. ve E.A. yaralandı.

Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince BAİBÜ İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bir süre tek şeritten sağlanan ulaşım, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.