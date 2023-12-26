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Bolu İl Jandarma Komutanlığı Özel Öğrencilere Çevre Bilinci Eğitimi Verdi - Son Dakika
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Bolu İl Jandarma Komutanlığı Özel Öğrencilere Çevre Bilinci Eğitimi Verdi

Bolu İl Jandarma Komutanlığı Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Timi, Halime Hatun Özel Eğitim Anaokulu'nda 'temiz dünya' ve 'hayvan sevgisi' eğitimleri düzenledi. Eğitimlere 35 öğrenci katıldı ve çevre bilincinin geliştirilmesi amaçlandı. Eğitimlerin sonunda öğrencilere balon, boyama kitabı ve jandarma dergisi hediye edildi.

Bolu İl Jandarma Komutanlığı Özel Öğrencilere Çevre Bilinci Eğitimi Verdi
26.12.2023 - 12:44,
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Bolu İl Jandarma Komutanlığı Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Timi tarafından özel öğrencilere yönelik çevre bilinci eğitimi düzenlendi.

Halime Hatun Özel Eğitim Anaokulu'nda gerçekleştirilen "temiz dünya" ve "hayvan sevgisi" eğitimlerine 35 öğrenci katıldı.

Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Timi tarafından verilen eğitimlerde, çevre bilincinin geliştirilmesi amaçlanıyor.

Eğitimlerin ardından özel öğrencilere, balon, boyama kitabı ve jandarma dergisi hediye edildi.

Kaynak: AA
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