Bolu\'da Park Halindeki Midibüs Yandı

BOLU'da, park halindeki bir midibüste çıkan yangını itfaiye söndürürken, midibüs kullanılamaz hale geldi.
Yangın, gece saatlerinde İzzet Baysal Mahallesi Güzel Sokak'ta meydana geldi. Sokakta park halinde bulunan bir midibüs alev alev yanmaya başladı. Yangını görenler, itfaiyeye ihbarda bulundu. Olay yerine gelen itfaiyenin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Yangında, midibüs tamamen kullanılamaz hale geldi.
Haber: Oğuzhan EKE/BOLU,
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