Bolu'da Seyir Halindeki Otomobilde Yangın Çıktı, Toprakla Söndürüldü - Son Dakika
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Bolu'da Seyir Halindeki Otomobilde Yangın Çıktı, Toprakla Söndürüldü

Bolu\'da Seyir Halindeki Otomobilde Yangın Çıktı, Toprakla Söndürüldü

Bolu'da hareket halindeki bir otomobilin motor kısmında çıkan yangın, iş makinesi operatörünün toprak dökmesiyle söndürüldü. O anlar cep telefonu ile kaydedildi.

13.02.2025 11:33  Güncelleme: 11:36
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BOLU'da seyir halindeyken motor kısmından alev alan otomobildeki yangın, bu sırada bölgede çalışma yapan iş makinesinin operatörünün, üzerine toprak dökmesi sonucu söndürüldü. O anlar cep telefonuyla görüntülendi.

Alpağut Mahallesi Devlet Hastanesi yolunda saat 09.30 sıralarında hareket halindeki 14 AAF 996 plakalı otomobil, motor kısmından alev aldı. Sürücü, otomobili durdurup inerek itfaiyeye haber verdi. Bu sırada bölgede çalışma yapan bir iş makinesinin operatörü, alevlere toprak döktü. Dökülen toprakla birlikte araçtaki yangın söndü. Ancak toprağın ağırlığı nedeniyle de otomobilde hasar oluştu. Yangına topraklı müdahale, çevredeki bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Bolu'da Seyir Halindeki Otomobilde Yangın Çıktı, Toprakla Söndürüldü - Son Dakika

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