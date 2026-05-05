Bolu\'da Sinema ve Oyunculuk Kampı Düzenlendi

05.05.2026 21:12
Bolu'da düzenlenen kamp, genç oyuncu adaylarına ünlü isimler ve yönetmenlerle deneyim fırsatı sunuyor.

Bolu'da bu yıl 7'ncisi düzenlenen "Sinema ve Oyunculuk Kampı"nda oyuncu adayları, sinema ve tiyatro dünyasının önde gelen isimleri ve yönetmenlerle bir araya geldi.

Bolu Dağı'ndaki otelde film yapım şirketi tarafından düzenlenen kampa katılanlar, sektörün profesyonellerinden ders alarak deneyimlerini dinleme imkanı buldu.

Teorik ve pratik uygulamalarda yer alan oyuncu adayları, sinema, tiyatro ve dizi oyuncuları Nur Sürer, Tamer Levent, Merve Dizdar, Erkan Bektaş, Ecem Özkaya ve yönetmen Can Ulkay'ın tecrübelerini dinledi.

Yönetmen Ulkay, gazetecilere, kampın içeriğinin çok değerli olduğunu belirterek, "Bu konuda hevesli, iddiası ve ideali olan insanlarla alıştırma, piyasayı tanıtma, birçok anlamda sinema endüstrisinin içinde oyunculuğun yerini arkadaşlara aktarmak üzere yapılan bir kamp." diye konuştu.

Gençlerle olmanın kendisi için her zaman çok değerli olduğunu dile getiren Ulkay, "İster oyuncu olsun, ister sinema, ister yönetmenlik, kamera vesaire. Onlar da birkaç yıl sonra, birkaç on yıl sonra bizim yerimizi alacaklar. Dolayısıyla bu aşamadan geçmeleri lazım." değerlendirmesinde bulundu.

Benzeri etkinlikleri oyuncu adaylarına öneren Ulkay, yönetmenlerle, kameramanlarla, oyuncularla tanışmanın ve onlarla bilgi paylaşımını sürdürmenin çok değerli olduğunu vurguladı.

Oyuncu Erkan Bektaş da bu tarz aktivitelerin gençler için çok faydalı olduğuna inandığını söyledi.

Kendileri gibi sektörün içinde aktif insanlarla bulunmanın, onlardan ders almanın ve atölye çalışması yapmanın çok kolay ve ulaşılabilir olmadığına dikkati çeken Bektaş, "Böyle bir imkanı buldukları için şanslı gençler. Keyifli geçiyor, çok eğlenceli geçiyor. Çok iyi ustalar var burada, hani kendimi katmıyorum bunun içine ama ustalarla olmak, onların ağzından çıkacak her cümle o kadar önemli oluyor ki. Bazen bir yön veriyor, bazen bir kilidi açıyor." dedi.

"Bir sürü genç oyuncu dizilerden yetişti"

Etkinliğin oyuncu adaylarına katkı sunmasını temenni eden Nur Sürer de oyunculuğun oynayarak öğrenilen bir yeti olduğunu dile getirdi.

Sürer, bu gelişimi kendinde de gördüğünü belirterek, "Mesela oynadığımda bir öncekinden performansımın daha iyi olduğunu kendim de sezebiliyorum. Okullu olmak çok iyi bir şey, eğitim almak çok iyi bir şey ama önemli olan kendinden bir sürü şey katabilmen çünkü her karakter aynı değil sonuçta. Bir sürü farklı kadınları ya da erkekleri oynuyorsunuz. Gözlem çok önemli." ifadelerini kullandı.

Gençlerde gördüğü eksiklikler, hatalar ve iyi yönlere değinen Sürer, "Bir de bütün gençlere 'Türkçeyi çok iyi kullanmayı öğrenin, kolayına kaçmayın.' diyorum. Birbirlerinden çok etkileniyorlar. Neredeyse hepsi aynı şeyi konuşuyorlarmış gibi geliyor bana." dedi.

Sürer, uzun zamandır yer aldığı dizi sektörünün oyuncu seçiminde ve yeni oyuncuların yetişmesinde çok önemli olduğunu belirterek, "Dizi sektörünün buna çok yardım ettiğini düşünüyorum ben yani normalde eskiden sinemada bir oyuncu keşfedilecek de girecek de kendine bir kapı açılacak da... Diziler, buna çok hizmet etti. Bir sürü genç oyuncu dizilerden yetişti. O yüzden dizileri de çok önemsiyorum bu anlamda." şeklinde konuştu.

Bundan sonraki süreçte yer alacağı projeler konusunda da bilgi veren Sürer, yaz aylarında Almanya'nın Berlin ve Hamburg kentlerinde çekilecek iki sinema projesinde bulunacağını söyledi.

Oyuncu Ecem Özkaya da genç oyuncu adayları ile bir araya geldiği için çok heyecanlı olduğunu dile getirdi.

Öğrenci-öğretmen ilişkisinden ziyade onlarla yaptığı ve yapacağı paylaşımın çok önemli olduğuna işaret eden Özkaya, sözlerini şöyle tamamladı:

"Ortak alanda konuşacağımız, konularda buluşacağımız hatta ben de onlardan öğreneceğim şeyler için heyecanlıyım tabii ki. Buradaki eğitim illaki bir yere değer yani bir anıyı uyandırır, o an hissettikleri eminim bir yere çapalanır ama bir oyunculuk deryasında şurada geçireceğimiz küçük süre ancak bir deneyim kazandırabilir. Bir eğitim ve öğretim olarak bunu kısıtlayabilmemiz çok mümkün değil."

Tecrübeli isimlerin oyuncu adaylarıyla deneyimlerini paylaştığı kamp yarın sona erecek.

Kaynak: AA

