Bolu'da Su Kaynaklarının Balıklandırılması Projesi kapsamında sazan balığı sağımı yapıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Bolu'da Su Kaynaklarının Balıklandırılması Projesi kapsamında sazan balığı sağımı yapıldı

Bolu\'da Su Kaynaklarının Balıklandırılması Projesi kapsamında sazan balığı sağımı yapıldı

Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen projede, Bolu İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Gölköy Su Ürünleri Üretim Tesisi'nde 5 milyon pullu yavru sazan balığı üretimi hedefleniyor. 40 dişi ve 40 erkek sazan anaç balığından elde edilen 8 kilogram yumurtalar, tam kontrollü üretim metoduyla döllendikten sonra yaklaşık 2 ay sonra dağıtılacak.

01.06.2024 10:07
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bolu'da, "Su Kaynaklarının Balıklandırılması Projesi" kapsamında sazan balığı sağımı yapıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğünce yürütülen projede, 5 milyon pullu yavru sazan balığı yavrusu üretimi hedefleniyor.

Bolu İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Gölköy Su Ürünleri Üretim Tesisi'nde yapılan çalışmada, havuzlardan alınan 40 dişi ve 40 erkek sazan anaç balığından 8 kilogram yumurta elde edildi.

Bu yıl 5 sağım yapılması planlanan projede, tam kontrollü üretim metoduyla döllenen yumurtalardan çıkan larvalar toprak havuzlara alınacak.

Yaklaşık 2 ay sonra yavru balıkların dağıtımı gerçekleştirilecek.

Kaynak: AA

Tarım ve Orman Bakanlığı, Balıkçılık, Bolu, Balıkçılık, Tarım, Çevre, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bolu'da Su Kaynaklarının Balıklandırılması Projesi kapsamında sazan balığı sağımı yapıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


10:53 Fenerbahçe ile anlaşan Mourinho, yıllar önce çamaşır sepetine saklanarak soyunma odasına girmiş Fenerbahçe ile anlaşan Mourinho, yıllar önce çamaşır sepetine saklanarak soyunma odasına girmiş
10:05 Beklenen açıklama geldi Jose Mourinho resmen Fenerbahçe’de Beklenen açıklama geldi! Jose Mourinho resmen Fenerbahçe'de
09:19 Sandıklar bir kez daha kuruluyor 3 ilçe ve 4 beldede yeniden seçim yapılacak Sandıklar bir kez daha kuruluyor! 3 ilçe ve 4 beldede yeniden seçim yapılacak
09:05 Tansu Çiller’in eşi Özer Çiller hayatını kaybetti Tansu Çiller'in eşi Özer Çiller hayatını kaybetti
08:57 Zorunlu askerlik devam edecek mi Bakan Güler, tartışmalara noktayı koydu Zorunlu askerlik devam edecek mi? Bakan Güler, tartışmalara noktayı koydu
10:32 Dükkanından 60 bin liralık ürün çalan hırsıza “Teşekkür“ etti Dükkanından 60 bin liralık ürün çalan hırsıza "Teşekkür" etti
10:09 Afganistan’da tekne battı: 20 ölü Afganistan'da tekne battı: 20 ölü
10:03 Oyuncu Yasemin Allen ile eski FBI çalışanı Erdal Kaya ayrıldı Oyuncu Yasemin Allen ile eski FBI çalışanı Erdal Kaya ayrıldı
09:54 Acun Ilıcalı kararını verdi İşte Hull City’nin yeni teknik direktörü Acun Ilıcalı kararını verdi! İşte Hull City'nin yeni teknik direktörü
09:42 Erzurum’da Uyuşturucu İddiasıyla Tartıştığı İş Arkadaşını Bıçaklayarak Öldüren Şahıs 25 Yıl Hapis Cezasına Çarptırıldı Erzurum'da Uyuşturucu İddiasıyla Tartıştığı İş Arkadaşını Bıçaklayarak Öldüren Şahıs 25 Yıl Hapis Cezasına Çarptırıldı
09:16 Talisca’dan Fenerbahçe iddialarına cevap gibi paylaşım Talisca'dan Fenerbahçe iddialarına cevap gibi paylaşım
09:10 13 yıldır ehliyet hayali kuran adam 18’nci sınavda da başarısız oldu: Doktor bile bu soruları bilmez 13 yıldır ehliyet hayali kuran adam 18'nci sınavda da başarısız oldu: Doktor bile bu soruları bilmez
09:08 Parti öncesi komşularına mektup göndermesi de iş yaramadı Kenan Doğulu’nun doğum gününe polis baskını Parti öncesi komşularına mektup göndermesi de iş yaramadı! Kenan Doğulu'nun doğum gününe polis baskını
09:04 Al Hilal Kral Kupası’nı kazandı, Ronaldo gözyaşlarını tutamadı Al Hilal Kral Kupası'nı kazandı, Ronaldo gözyaşlarını tutamadı
08:45 21 yaşındaki oğlunu ekmek bıçağıyla katletti Cinayet sebebi ağızları açık bıraktı 21 yaşındaki oğlunu ekmek bıçağıyla katletti! Cinayet sebebi ağızları açık bıraktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.06.2024 11:35:06. #1.13#
SON DAKİKA: Bolu'da Su Kaynaklarının Balıklandırılması Projesi kapsamında sazan balığı sağımı yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement