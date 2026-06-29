Bolu'da Su Samuru Görüntülendi

BOLU'da Yedigöller Milli Parkı'nda bulunan Derin Göl'de su samuru cep telefonuyla görüntülendi.

Yedigöller Milli Parkı'nda bulunan Derin Göl kıyısında yürüyüş yapanlar, göl kenarında su samuruyla karşılaştı. Bir süre gölün üzerinde yüzerek dolaşan su samuru, daha sonra kıyıya çıktı. Su samurunun gölde gezindiği anlar, çevredeki kişiler tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Görüntülerde; su samuru, su üzerinde görüldükten sonra kıyıya çıkarak gözden kaybolması yer aldı.

Haber: Zübeyde ÖZMEN/BOLU,