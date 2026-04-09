Bolu\'da Takla Atan Araçta 3 Yaralı

Bolu'da hafif ticari aracın takla atması sonucu 3 kişi yaralandı.
Seben-Bolu kara yolunda ilerleyen İ.O. yönetimindeki 14 DF 280 plakalı hafif ticari araç, Seben Gölü mevkisinde sürücünün direksiyon hakimiyetimi kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak takla attı.
Kazada araç sürücüsü ile S.C. ve Y.C. yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
