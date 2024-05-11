Bolu'da Töreli Türk Edebiyatı Okumaları Programı Düzenlendi - Son Dakika
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Bolu'da Töreli Türk Edebiyatı Okumaları Programı Düzenlendi

Bolu\'da Töreli Türk Edebiyatı Okumaları Programı Düzenlendi

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (BAİBÜ) akademisyenleri ve ilde yaşayan yazarlar, Türkiye Yazarlar Birliği Bolu Şubesi tarafından düzenlenen 'Töreli Türk Edebiyatı Okumaları' programında bir araya geldi. Her hafta cuma günü gerçekleşen etkinlikte, alanında uzmanlarla sanattan edebiyata, toplumu ilgilendiren konular üzerine sohbetler gerçekleştiriliyor. Bu haftaki etkinlikte BAİBÜ Fen Edebiyat Fakültesi öğretim üyeleri Doç. Dr. Abdülkadir Dağlar, Doç. Dr. Ertuğrul Karakuş ve Doç. Dr. Erhan Çapraz, 'Türk Dilinde Töresözler: Atasözleri' konusunu ele aldı. Türkiye Yazarlar Birliği Bolu Şube Başkanı Mustafa Süs, bu tür kültürel etkinliklerin Bolu'ya büyük katkı sağladığını ve ilgi gördüğünü belirtti.

11.05.2024 12:21
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Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (BAİBÜ) akademisyenleri ile ilde yaşayan yazarlar, "Töreli Türk Edebiyatı Okumaları" programında bir araya geldi.

Türkiye Yazarlar Birliği Bolu Şubesi tarafından düzenlenen etkinlik kapsamında her hafta cuma günü buluşan akademisyen ve yazarlar, sanattan edebiyata, toplumu ilgilendiren her konuda alanında uzmanlarla sohbet gerçekleştiriyor.

BAİBÜ Fen Edebiyat Fakültesi Öğretim üyelerinden Doç. Dr. Abdülkadir Dağlar, Doç. Dr. Ertuğrul Karakuş, Doç. Dr. Erhan Çapraz'ın katıldığı etkinlikte "Türk Dilinde Töresözler: Atasözleri" konusu işlendi.

Türkiye Yazarlar Birliği Bolu Şube Başkanı Mustafa Süs, bu tür kültürel etkinliklerin Bolu'ya çok şey kattığını ve ilk günden itibaren ilgi gördüğünü söyledi.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Bolu'da Töreli Türk Edebiyatı Okumaları Programı Düzenlendi - Son Dakika
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