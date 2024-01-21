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Bolu Dağı'nda Kar Yağışı Etkili Oluyor - Son Dakika
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Bolu Dağı'nda Kar Yağışı Etkili Oluyor

Bolu Dağı'nın D-100 kara yolu geçişinde gece saatlerinde başlayan kar yağışı, sabah saatlerinde hafif şekilde etkisini sürdürdü. Karayolları ekipleri kar küreme ve tuzlama çalışması yaparken, ulaşımda herhangi bir aksama yaşanmadı.

Bolu Dağı\'nda Kar Yağışı Etkili Oluyor
21.01.2024 - 10:16,
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BOLU Dağı'nın D-100 kara yolu geçişinde aralıklarla kar yağışı etkili oluyor.

Bolu Dağı'nın D-100 kara yolu geçişinde, gece saatlerinde kar yağışı başladı. Gece boyu aralıklarla devam eden kar, bu sabah saatlerinde de hafif şekilde etkisini sürdürdü. Kar nedeniyle yeşil alanlarda kar kalınlığı, 5 santimetreye ulaştı. Karayolları ekipleri kar küreme ve tuzlama çalışması yaparken, ulaşımda herhangi bir aksama yaşanmadı.

Kaynak: DHA
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